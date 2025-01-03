Dünyanın en sert 10 derbisi açıklandı: F.Bahçe-G.Saray 4. sırada!

Ünlü İngiliz gazetesi Daily Mail, dünyanın en sert 10 derbisini sıraladı. Listede Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 4. sırada yer aldı.

Dünyanın her yerinden takımların olduğu listenin zirvesinde Boca Juniors- River Plate karşılaşmaları var. İskoçya takımları Celtic - Rangers karşılaşmaları ise bu kategoride 2. sırada gösterildi.

Aktarılan haberde F.Bahçe- Galatasaray derbisiyle ilgili "Kıtalararası olarak bilinen bu rekabette G.Saray'ın hocası Souness, 1996 kupa finalinde galip geldikten sonra F.Bahçe stadının ortasına G.Saray bayrağı dikmişti" ifadeleri kullanıldı.