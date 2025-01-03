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Dünyanın en sert 10 derbisi açıklandı: F.Bahçe-G.Saray 4. sırada!

Ünlü İngiliz gazetesi Daily Mail, dünyanın en sert 10 derbisini sıraladı ve bu listeye Galatasaray-Fenerbahçe derbisini 4. sırada dahil etti.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Ocak 2025
Dünyanın en sert 10 derbisi açıklandı: F.Bahçe-G.Saray 4. sırada!

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    Ünlü İngiliz gazetesi Daily Mail, dünyanın en sert 10 derbisini sıraladı. Listede Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 4. sırada yer aldı.

    Dünyanın her yerinden takımların olduğu listenin zirvesinde Boca Juniors- River Plate karşılaşmaları var. İskoçya takımları Celtic - Rangers karşılaşmaları ise bu kategoride 2. sırada gösterildi.

    Aktarılan haberde F.Bahçe- Galatasaray derbisiyle ilgili "Kıtalararası olarak bilinen bu rekabette G.Saray'ın hocası Souness, 1996 kupa finalinde galip geldikten sonra F.Bahçe stadının ortasına G.Saray bayrağı dikmişti" ifadeleri kullanıldı.

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