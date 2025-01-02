2025’e damga vurması beklenen 60 genç yetenek belli oldu!

İngiliz medyasının önemli yayın organlarından The Guardian 2025 yılına damga vurması beklenen 60 genç oyuncuyu açıkladı. Yayınlanan listede Beşiktaş'ın 17 yaşındaki forveti Mustafa Erhan Hekimoğlu 60. sırada yer alırken, Galatasaray'ın 17 yaşındaki orta sahası Ege Araç da 59'uncu sırada kendine yer buldu.

İngiliz ekiplerinin takip ettiği Mustafa bu sezon çıktığı 15 maçta 1 gol kaydetti. Galatasaray U 19 takımında forma giyen Ege de bu sezon 17 maçta forma giydi. Listede iki Türk oyuncunun yanı sıra Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal, Sporting Lizbon'un sağ kanadı Geovany Quenda ve Milan'ın 17 yaşındaki orta sahası Mattia Liberali de yer alıyor.