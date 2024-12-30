PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Cengiz Ünder'de para sıkıntısı!

Cengiz’e talip kulüpler 2 milyon civarı 6 aylık maaşın bir kısmını Fener’in ödemesini istiyor. Kanarya ise bu olaya sıcak değil.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Aralık 2024
Cengiz Ünder’de para sıkıntısı!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Gözden çıkarılan Cengiz'e teklifler gelmeye başladı. Fransa'dan Nantes dışında başka talipleri olan futbolcu, İspanyol kulüplerinin de radarında.

    Görüşme aşamasında olan Sarı-Lacivertli oyuncu için gelen teklifler kiralık olarak ayrılması üzerine. Cengiz'in Fenerbahçe'den yıllık aldığı para 3.7 milyon Euro'ya yakın. 27 yaşındaki futbolcunun 6 aylık alacağı ücret ise 2 milyon Euro civarı olarak biliniyor. Ünder'e talip olan kulüpler ise satın alma opsiyonlu kiralama kapsamında paranın bir kısmını Fener'in ödemesini istiyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    İsmail Haniye suikastında sır perdesi çözüldü mü? İsrail anlattı Hamas yalanladı
    ÇALIŞANA-EMEKLİYE YENİ KAZANÇ: 2025’te maaşlar ne kadar artacak? Toplu sözleşmelerle neler değişecek? Hangi reformlar hayata geçecek?
    Öcalan ne zaman PKK lağv olsun çağrısı yapacak? Pervin Buldan’dan İmralı açıklaması: TBMM’deki partilerle görüşülecek
    MGM’den yılbaşı öncesi uyarı: Kar yağışı için 6 il işaretlendi! Marmara dahil birçok bölge donacak | İstanbul, Ankara...
    İşten ayrılana zamlı maaş: Nasıl hesaplanıyor? En düşük tutar ne oldu?
    Beşiktaş’ta tarihe geçen seçim! Rekoru kırdı: İşte kazanan isim
    Ekonomi Koordinasyon Kurulu’ndan enflasyonla mücadele mesajı! Düşüş başladı
    Simge Sağın, Icardi ile aşk iddialarına son noktayı koydu: Kısmetimi kapatıyor
    Moskova - Bakü hattında ’uçak’ krizi! Aliyev Rusya örtbas etme niyetinde deyip tazminat istedi... Putin’le iki günde iki görüşme
    Metrobüste yok böyle kavga! Aracın tutunma demirine tırmanıp yumruk attı: Sebebi ise...
    Kim Milyoner Olmak İster’de ters köşe soru! Yarışmacı ve Oktay Kaynarca kahkahaya boğuldu: İnanılır gibi değil!
    Ahmet Şara’dan yeni dönem vurgusu: Terör örgütü PKK/YPG’nin özerklik hayallerine ket vurdu
    Galatasaray’dan dünyayı sallayacak hamle! Osimhen’i gölgede bırakacak
    MHP’den DEM Parti-İmralı görüşmesi sonrası çarpıcı açıklama: 100 yılın fırsatı ortaya çıktı
    Galatasaray’dan dev sürpriz! Eski yıldız Ocak’ta Aslan olacak