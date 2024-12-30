Cengiz Ünder’de para sıkıntısı!

Gözden çıkarılan Cengiz'e teklifler gelmeye başladı. Fransa'dan Nantes dışında başka talipleri olan futbolcu, İspanyol kulüplerinin de radarında.

Görüşme aşamasında olan Sarı-Lacivertli oyuncu için gelen teklifler kiralık olarak ayrılması üzerine. Cengiz'in Fenerbahçe'den yıllık aldığı para 3.7 milyon Euro'ya yakın. 27 yaşındaki futbolcunun 6 aylık alacağı ücret ise 2 milyon Euro civarı olarak biliniyor. Ünder'e talip olan kulüpler ise satın alma opsiyonlu kiralama kapsamında paranın bir kısmını Fener'in ödemesini istiyor.