Rangers Rıdvan Yılmaz’ı satış listesine koydu!

Kariyerini İskoçya'da Rangers forması altında sürdüren milli futbolcu Rıdvan Yılmaz, ayrılık aşamasında. Rangers, sol bek bölgesinde görev alan oyuncuyu satış listesine koydu.

İngiliz basınında yer alan habere göre; Rangers, Rıdvan Yılmaz'ı ocak ayında 4.1 milyon Sterlin ile 4.9 milyon Sterlin arasında bir bonservis bedeliyle satmak istiyor. Yaşanan bu gelişmenin ardından ise Beşiktaş'ın eski futbolcusu için devreye girdiği öğrenildi. Başkan adayları Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın Rıdvan'ı yakından takip ettikleri belirtildi.

Başkan seçilmeleri halinde 2 ismin de 23 yaşındaki oyuncuya Siyah-Beyazlı formayı giydirmek istedikleri kaydedildi. 4.5 milyon Euro piyasa değeri bulunan Rıdvan, Rangers formasını 60 maçta giyerek 2 gol ve 4 asistle mücadele etti.