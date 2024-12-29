PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Rangers Rıdvan Yılmaz'ı satış listesine koydu!

Rangers’ın milli futbolcu Rıdvan Yılmaz’ı satış listesine koyduğu ifade ediliyor. Bu gelişmenin ardından Beşiktaş’ın ise eski oyuncusunu transfer etmek istediği iddia edildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Aralık 2024
Rangers Rıdvan Yılmaz’ı satış listesine koydu!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Kariyerini İskoçya'da Rangers forması altında sürdüren milli futbolcu Rıdvan Yılmaz, ayrılık aşamasında. Rangers, sol bek bölgesinde görev alan oyuncuyu satış listesine koydu.

    İngiliz basınında yer alan habere göre; Rangers, Rıdvan Yılmaz'ı ocak ayında 4.1 milyon Sterlin ile 4.9 milyon Sterlin arasında bir bonservis bedeliyle satmak istiyor. Yaşanan bu gelişmenin ardından ise Beşiktaş'ın eski futbolcusu için devreye girdiği öğrenildi. Başkan adayları Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın Rıdvan'ı yakından takip ettikleri belirtildi.

    Başkan seçilmeleri halinde 2 ismin de 23 yaşındaki oyuncuya Siyah-Beyazlı formayı giydirmek istedikleri kaydedildi. 4.5 milyon Euro piyasa değeri bulunan Rıdvan, Rangers formasını 60 maçta giyerek 2 gol ve 4 asistle mücadele etti.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Narin Güran davasında 3 kişiye ağırlaştırılmış müebbet çıktı
    EMEKLİYE ÜÇ AŞAMALI ZAM: Ocak ayında belli olacak! Kim, ne kadar alacak?
    CHP’nin Esenyurt soygunu! 1 milyarı aşkın vurgun
    Beylikdüzü’nde Sarayköy Yapı Kooperatifi’nde ölüme davetiye! 27 yıllık binaya kaçak tadilat
    Güney Kore’de uçak kazası! Yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıkarak duvara çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Yılbaşı dolandırıcıları iş başında! Günlük bungalov kiralarken dikkat
    Başkan Erdoğan duyurdu! İstihdamı Koruma Programı başlıyor: Çalışan başına 2 bin 500 TL!
    DEM Parti İmralı’ya gitti! Pervin Buldan ile Sırrı Süreyya Önder PKK elebaşı Öcalan ile görüştü
    Balıkesir’deki mühimmat fabrikasındaki patlama: 3 kişi tutuklandı
    İstanbul’da metro çilesi! Arıza yaptı vatandaş perişan oldu
    Hama Katliamı’nın sorumlusu Rıfat Esad’ın Lübnan’dan Dubai’ye kaçtığı ortaya çıktı
    Mourinho’dan Real Madrid’e transfer ricası! Bize bırakın
    Başkan Erdoğan’dan faiz ve enflasyon mesajı: Kesinlikle düşecek | Boykot çağrısı | Sosyal konut projesi | Flaş asgari ücret mesajı
    Beşar Esad – Mossad iş birliği! Belgeler ortaya çıkmıştı: Yossi Cohen ile görüşmeyi İsrail basını patlattı
    Kuş uçuyor! Ebru Şallı’nın firari eşi Uğur Akkuş’un 7 milyonluk lüks arabası icrada satışa çıktı