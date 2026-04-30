FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun, Filistinli ve İsrailli temsilcileri sahnede tokalaştırma girişimi sonuçsuz kaldı.
Filistin’den "Dik duruş" Tokalaşmayı reddetti
KANADA'DA KRİZ
76. FIFA Kongresi Kanada'nın Vancouver kentinde düzenlendi. Etkinlikte Infantino'nun, Filistinli ve İsrailli delegeleri sahnede tokalaştırma girişimi büyük bir krize dönüştü.
FIFA Başkanı, Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Cibril Rajoub ile İsrail Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Basim Sheikh Suliman'ı sahneye davet ederek bir "barış pozu" vermelerini istedi.
İSRAİLLİ YETKİLİYE SOYKIRIM TEPKİSİ
Ancak Rajoub, İsrail'in Gazze'de yaptığı insanlık dışı katliamlara tepki göstererek, Suliman ile aynı karede yer almayı ve tokalaşmayı reddetti.
SUÇLU NETANYAHU'YU TEMSİL EDİYOR
Rajoub etkinliğin ardından basına verdiği röportajda, "Netanyahu gibi bir suçluyu temsil eden biriyle nasıl el sıkışabilirim? Bu hükümetin politikalarını savunmuş olurdum, elini sıkmam gerektiğini sanmıyorum." dedi.
İRAN DÜNYA KUPASINA KATILACAK
Öte yandan Infantino, İran'ın 2026 Dünya Kupası'na katılacağını duyurdu. Infantino, Kanada'nın Vancouver kentindeki 76. FIFA Kongresi'nde yaptığı açıklamada, "İran, 2026 Dünya Kupası'na katılacak ve maçlarını ABD'de oynayacak." ifadesini kullandı.
ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nın G Grubu'nda yer alan İran, Belçika, Mısır ve Yeni Zelanda ile mücadele edecek.
Fenerbahçe'de 10 ayrılık birden
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım gelişmesi! Adaylık ihtimali masada