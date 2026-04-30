CANLI YAYIN
Geri

FIFA Kongresi'nde Filistin'den İsrail'e tepki | Infantino'nun planı ters tepki: "Netanyahu'yu temsil eden biriyle tokalaşmam"

FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun, Filistinli ve İsrailli temsilcileri sahnede tokalaştırma girişimi sonuçsuz kaldı. Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Cibril Rajoub elini tutan Infantino'ya tepki gösterdi. "Tokalaşmam" diyen Rajoub Gazze'de binlerce masumu öldüren İsrail'in temsilcisiyle poz vermedi. Savaş suçlusu Netanyahu'yu temsil eden biriyle el sıkışmayacağını belirten Rajoub, "Bu hükümetin politikalarını savunmuş olurdum, elini sıkmam gerektiğini sanmıyorum.” dedi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun Kanada'nın Vancouver kentinde düzenlenen 76. FIFA Kongresi'nde Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Cibril Rajoub ile İsrail Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Basim Sheikh Suliman'ı tokalaştırma girişimi başarısız oldu.
  • Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Cibril Rajoub, İsrail'in Gazze'deki katliamlarına tepki göstererek İsrailli yetkili ile tokalaşmayı ve aynı karede yer almayı reddetti.
  • Öte yandan Infantino, İran'ın 2026 Dünya Kupası'na katılacağını ve maçlarını ABD'de oynayacağını duyurdu.
  • İran, 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nda G Grubu'nda Belçika, Mısır ve Yeni Zelanda ile mücadele edecek.

Filistin’den "Dik duruş" Tokalaşmayı reddetti



KANADA'DA KRİZ

76. FIFA Kongresi Kanada'nın Vancouver kentinde düzenlendi. Etkinlikte Infantino'nun, Filistinli ve İsrailli delegeleri sahnede tokalaştırma girişimi büyük bir krize dönüştü.

FIFA Başkanı, Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Cibril Rajoub ile İsrail Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Basim Sheikh Suliman'ı sahneye davet ederek bir "barış pozu" vermelerini istedi.

İSRAİLLİ YETKİLİYE SOYKIRIM TEPKİSİ

Ancak Rajoub, İsrail'in Gazze'de yaptığı insanlık dışı katliamlara tepki göstererek, Suliman ile aynı karede yer almayı ve tokalaşmayı reddetti.

SUÇLU NETANYAHU'YU TEMSİL EDİYOR

Rajoub etkinliğin ardından basına verdiği röportajda, "Netanyahu gibi bir suçluyu temsil eden biriyle nasıl el sıkışabilirim? Bu hükümetin politikalarını savunmuş olurdum, elini sıkmam gerektiğini sanmıyorum." dedi.

İRAN DÜNYA KUPASINA KATILACAK

Öte yandan Infantino, İran'ın 2026 Dünya Kupası'na katılacağını duyurdu. Infantino, Kanada'nın Vancouver kentindeki 76. FIFA Kongresi'nde yaptığı açıklamada, "İran, 2026 Dünya Kupası'na katılacak ve maçlarını ABD'de oynayacak." ifadesini kullandı.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nın G Grubu'nda yer alan İran, Belçika, Mısır ve Yeni Zelanda ile mücadele edecek.

Fenerbahçe yeni sezonda sil baştan! Tam 10 ayrılık birden
SONRAKİ HABER

Fenerbahçe'de 10 ayrılık birden

 Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım gelişmesi! Adaylık ihtimali masada
ÖNCEKİ HABER

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım gelişmesi! Adaylık ihtimali masada

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler