27 Mart'ta otel odasında 21 yaşındaki genç sevgilisiyle basılıp yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan CHP'li eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, gündemdeki yerini koruyor.
Birçok sevgilisinin çıktığı olaya yönelik ilk açıklamasında "itibar suikastı" diyerek emniyet güçlerini hedef alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin her kademesinden gelen yoğun tepkilere rağmen 35 gündür Özkan Yalım'ı partiden atamıyor. Özel, partinin her kademesinden yavaş ilerleyen disiplin sürecine ilişkin eleştiriler aldı.
HEPİNİZİ YAKARIM
PM ve MYK'daki homurdanmaların il başkanları ve belediye başkanları tarafından daha yüksek sesle dile getirildiği, "Vatandaşın yüzüne bakamıyoruz" şeklindeki eleştirilerin ön plana çıktığı öğrenildi. Özel, CHP'nin resmi avukatı Çağlar Çağlayan'ın Yalım'ın avukatlığını üstlenmesini sağlamıştı. "Yolsuzlardan arınalım" diyen 1700'e yakın CHP'liyi hiçbir açıklama yapmadan ihraç eden CHP yönetiminin Özkan Yalım'a dönük skandal tutumunun nasıl sonuçlanacağı belirsizliğini koruyor.
Bu süreçte Yalım'ın, "Beni partiden atarsanız ben de hepinizi yakarım" diyerek Özgür Özel ve kurmaylarını tehdit ettiği iddiaları da kulislere yansımıştı. Özkan Yalım, CHP lideri Özel'i tehdit etti. Özel de CHP'nin avukatı Çağlar Çağlayan'ı, Yalım'ı savunması için gönderdi.
6 SEVGİLİ CHP'Yİ KARIŞTIRDI
Kendisinden 20-30 yaş küçük 6 sevgilisi bulunan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın bir süre önce CHP lideri Özgür Özel'i tehdit ettiği iddia edilmişti.
Haber: Murathan Yıldırım