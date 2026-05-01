Türk pop müziğinin 1970'li yıllardaki güçlü kadın seslerinden Tülay Özer, 1 Mayıs 2026 Cuma sabahı 79 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi, sanatçının uzun yıllar birlikte sahne aldığı yapımcı ve radyo programcısı Hakan Eren sosyal medya hesabından duyurdu.
HAKAN EREN'İN VEDA MESAJI
Hakan Eren paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Sabah sabah kötü haber almak… Canım Tülay Özer ablamı kaybettik. Mekânı cennet olsun. Şu anda inanılmaz üzgünüm. Ne çok konser yaptık, ne anılarımız geride kaldı."
Tülay Özer'in ölüm nedenine ilişkin aileden veya hastaneden henüz resmi bir açıklama yapılmazken sanatçının bir süredir böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi. Cenaze programıyla ilgili ise henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.
"İKİMİZ BİR FİDANIN DALIYIZ" İLE DAMGA VURDU
10 Aralık 1946'da Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde dünyaya gelen Tülay Özer, Nilgün, Songül ve Zerrin Özer'in ablasıydı. Asıl mesleği muhasebecilik olan sanatçı, 1972'de profesyonel müzik hayatına başladı. 1974'te seslendirdiği "Gel Artık" ve "Niye Çattın Kaşlarını" ile dikkat çekti; 1975'te Kent Plak etiketiyle çıkardığı "İkimiz Bir Fidanın Dalıyız" ile geniş kitlelere ulaştı. İlk büyük konserini İzmir Fuarı'nda verdi ve Altın Plak Ödülü kazandı.
