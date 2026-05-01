"Büklüm Büklüm"ün sesi sustu! Zerrin Özer'in ablası Tülay Özer 79 yaşında hayatını kaybetti!

70'li yıllara damgasını vuran, "Büklüm Büklüm" ve "İkimiz Bir Fidanız" gibi unutulmaz eserlerin usta yorumcusu Tülay Özer, 79 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir böbrek yetmezliği ile mücadele eden usta sanatçının vefatı, kardeşi Zerrin Özer başta olmak üzere tüm sanat camiasını yasa boğdu. Altın Plak ödüllü efsaneden gelen acı haber, müzik dünyasında bir devrin kapanışı olarak yorumlandı.

Tülay Özer 79 yaşında hayatını kaybetti

Türk pop müziğinin 1970'li yıllardaki güçlü kadın seslerinden Tülay Özer, 1 Mayıs 2026 Cuma sabahı 79 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi, sanatçının uzun yıllar birlikte sahne aldığı yapımcı ve radyo programcısı Hakan Eren sosyal medya hesabından duyurdu.

HAKAN EREN'İN VEDA MESAJI

Hakan Eren paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sabah sabah kötü haber almak… Canım Tülay Özer ablamı kaybettik. Mekânı cennet olsun. Şu anda inanılmaz üzgünüm. Ne çok konser yaptık, ne anılarımız geride kaldı."

Tülay Özer'in ölüm nedenine ilişkin aileden veya hastaneden henüz resmi bir açıklama yapılmazken sanatçının bir süredir böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi. Cenaze programıyla ilgili ise henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

"İKİMİZ BİR FİDANIN DALIYIZ" İLE DAMGA VURDU

10 Aralık 1946'da Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde dünyaya gelen Tülay Özer, Nilgün, Songül ve Zerrin Özer'in ablasıydı. Asıl mesleği muhasebecilik olan sanatçı, 1972'de profesyonel müzik hayatına başladı. 1974'te seslendirdiği "Gel Artık" ve "Niye Çattın Kaşlarını" ile dikkat çekti; 1975'te Kent Plak etiketiyle çıkardığı "İkimiz Bir Fidanın Dalıyız" ile geniş kitlelere ulaştı. İlk büyük konserini İzmir Fuarı'nda verdi ve Altın Plak Ödülü kazandı.