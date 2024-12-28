Slovak stoper Milan Skriniar’da maaş sıkıntısı!

Paris Saint Germain'de forma giyen Milan Skriniar'ın adı bir süredir Galatasaray ile anılıyordu. Cimbom, yıldız oyuncuyu sezon sonunda kadar kiralamak istiyor. Ancak yüksek maaşı yönetimin elini kolunu bağlıyor.

Yarım devre için 5.5 milyon Euro maaş beklentisi olan Skriniar için Galatasaray 4 milyon Euro'ya kadar çıktı. Görüşmeler devam ediyor. Bu arada La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Milan Skriniar'ın Türkiye yolunda olduğu yorumu yapıldı. Skriniar bu sezon PSG formasıyla 5 karşılaşmada toplamda 381 dakika süre aldı.



İNGİLİZLER DE TAKİPTE

Milan Sikriniar'ı G.Saray dışında İngiliz kulüpleri de yakından takip ediyor. Tecrübeli oyuncunun Ocak ayında transfer ile ilgili kararını açıklaması bekleniyor.