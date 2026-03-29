Muğla'nın Marmaris ilçesinde belediyeye yönelik rüşvet soruşturmasında Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Han dahil 13 kişi gözaltına alındı.

Belediye mühendisi Tevfik Duyum 4 bin dolar rüşvet alırken suçüstü yakalandı ve toplam 400 bin dolarlık rüşvet çarkı tespit edildi.

Adalet Bakanlığı personel lojmanlarını yapan müteahhidin ruhsatı 11 ay boyunca engellendi ve müteahhit iki taksitte toplam 19 bin Euro rüşvet ödedi.

Soruşturmada 30 mezar yerinin kişi başı 30 bin lira karşılığında IBAN üzerinden gönderilen ödemelerle tahsis edildiği belirlendi.