Hem de ülkenin en köklü otomotiv markalarından biri olan Volkswagen'den. Şirketin Osnabrück'te bulunan fabrikasında İsrail için füze üretileceği haberi İngilizler tarafından yayınlandı.

Başta Türkler olmak üzere hem fabrikada çalışanlar hem de kentte yaşayanlar isyan bayrağını çekti.



İSRAİLLİ RAFAEL ŞİRKETİYLE İŞ BİRLİĞİ TESCİLLENDİ

Günlerdir sessiz kalan Volkswagen CEO'su Oliver Blume, Osnabrück fabrikasının savunma sanayi üretimine kaydırılması için adım atıldığını doğruladı. Volkswagen'in İsrailli savunma şirketi Rafael Advanced Defense Systems ile işbirliği yaptığı artık Alman siyasetinde de tepkilere neden oldu. Birçok politikacı, akademisyen, sanatçı ve sporcular da Volkswagen'e tepki gösterdi.