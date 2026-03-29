Alman ceo Oliver Blume resmen itiraf etti: Volkswagen İsrail’in savunma sanayi tedarikçisi oluyor

Volkswagen’in CEO’su Oliver Blume, şirketin Osnabrück’teki fabrikasını savunma sanayi üretimine kaydırarak İsrail için füze parçaları üreteceklerini resmen doğruladı. İngiliz basınında çıkan iddiaların ardından sessizliğini bozan Blume, İsrailli savunma şirketi Rafael ile iş birliği yaptıklarını itiraf ederken; başta fabrikadaki Türk işçiler ve kentte yaşayanlar Blume için "Alman Siyonist" yorumunu yaptı.

  • Volkswagen CEO'su Oliver Blume, Osnabrück fabrikasının savunma sanayi üretimine kaydırılması için adım atıldığını doğruladı.
  • Volkswagen'in İsrailli savunma şirketi Rafael Advanced Defense Systems ile işbirliği yaptığı ortaya çıktı.
  • Osnabrück fabrikasında çalışanlar ve kentte yaşayanlar Volkswagen'in kararına tepki gösterdi.
  • Alman politikacılar, akademisyenler, sanatçılar ve sporcular Volkswagen'e tepki gösterdi.
  • Volkswagen genel merkezi telefon yağmuruna tutuldu ve on binlerce kişi şirketi boykot edeceğini bildirdi.

Terörist devlet İsrail, Gazze'de yüzyılın soykırımını gerçekleştirdi. Yetmedi, Lübnan, İran, Yemen, Suriye'de masumları katletti.
İran'dan atılan füzeler, Demir Kubbe'yi yerle bir edince tepki Almanya'dan geldi.

Hem de ülkenin en köklü otomotiv markalarından biri olan Volkswagen'den. Şirketin Osnabrück'te bulunan fabrikasında İsrail için füze üretileceği haberi İngilizler tarafından yayınlandı.

Fabrikada çalışan Türkler, asla füze yapımında yer almayacaklarını söyledi. (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

Başta Türkler olmak üzere hem fabrikada çalışanlar hem de kentte yaşayanlar isyan bayrağını çekti.


İSRAİLLİ RAFAEL ŞİRKETİYLE İŞ BİRLİĞİ TESCİLLENDİ

Günlerdir sessiz kalan Volkswagen CEO'su Oliver Blume, Osnabrück fabrikasının savunma sanayi üretimine kaydırılması için adım atıldığını doğruladı. Volkswagen'in İsrailli savunma şirketi Rafael Advanced Defense Systems ile işbirliği yaptığı artık Alman siyasetinde de tepkilere neden oldu. Birçok politikacı, akademisyen, sanatçı ve sporcular da Volkswagen'e tepki gösterdi.

VOLKSWAGEN'E BÜYÜK TEPKİ


Alman ceo Oliver Blume resmen itiraf etti: Volkswagen İsrail’in savunma sanayi tedarikçisi oluyor-3 Alman otomotiv şirketi Volkswagen'in genel merkezi telefon yağmuruna tutuldu. On binlerce kişinin soykırıma destek anlamına gelen füze yapımına destek veren şirketi boykot edeceklerini söyledi.

