A ile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir televizyon yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 15 yaş altı için sosyal medya düzenlemesine ilişkin bilgi veren Bakan Göktaş, yeni düzenlemeyle ilgili Meclis'te yapılacak ilk görüşmenin önümüzdeki hafta gerçekleşeceğini duyurdu. Doğum oranlarının düşmesine ilişkin konuşan Bakan Göktaş, " Bizim toplumumuzda 'Çocuk bereketiyle gelir' denirdi. Artık çocuğun yük olarak görüldüğü bir zihniyete dönüşüyor " ifadelerini kullandı.

İLK GÖRÜŞME HAFTAYA



Çocukların sosyal medya içeriklerinden olumsuz etkilendiğine değinen Bakan Göktaş, "Psikolojik olarak bir etkileşim isteği de var. Oradaki içerikler çocuklarımızı etkiliyor. Avustralya'da 16 yaş sınırı getirildi. Fransa'da hazırlıklar var. Biz de uzun zamandır çalışıyoruz. Aileler, çocuklar ve uzmanlarla bir araya geldik. Sosyal medya devleri ile bir araya geldik. 15 yaş altı sosyal medya düzenlemesinin ilk düzenlemesi haftaya gerçekleşecek" dedi.





Sosyal medya şirketlerine sorumluluk düştüğünü söyleyen Bakan Göktaş, sözlerine şöyle devam etti: "Sosyal medya platformlarından şiddet içeren içerikleri filtrelemelerini bekliyoruz. Bizde yaş sınırlaması var ama kontrolü sınırlı. Kendi çocuklarına sosyal medyayı yasaklıyorlar, yüzlerini gizliyorlar. Bizim çocuklarımıza neden aynı hassasiyeti göstermiyorlar. Amacımız yasakçı zihniyet değil, bir muhatap bulmak. Bir içeriğe müdahale edildiğinde haftalarca geri dönüş olmuyor. Bunun 48 saat içinde çözülmesini istiyoruz."





EKRAN SÜRESİNİ AZALTMANIN 5 YOLU



Çocukların ekran süresini azaltmaya çalışan anne ve babalar için çocuk psikologları önerilerde bulundu.

Uzmanlar, ekran süresini kontrol altına almanın yollarını şöyle sıraladı:

1. Küçük başlayın ve gerçekçi olun.

2. İşbirliği yapın.

3. Ekran süresini öğrenme fırsatına dönüştürün.

4. Örnek davranışı sergileyin.

5. Panik yapmayın.



DAHA KALİTELİ İLETİŞİM İÇİN KÜRESEL KAMPANYA



Sosyal medya platformlarının kullanıcı deneyiminin kalitesizleşmesine karşın dünya çağında dev bir kampanya başlatıldı. ABD, AB ve Norveç'ten bu sürece dur demek isteyen kampanyacılar, platform algoritmaların nasıl çalıştığını, kişisel verilerin nasıl işlendiğinin açıkça paylaşılmasını talep etti. Ayrıca, içerik akışını boğan reklamlara sınırlama getirme önerisinde bulundu. Bu kampanyada sosyal medya kullanıcıları 14'ten fazla ülkenin politikacılarına sosyal medyada ırkçılaştırmaya karşı daha güçlü önlemlerin alınmasını istedi.





ŞiRKETLER DE SORUMLU OLACAK



Endonezya dijital dünyanın çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerine karşı önlemlerini sertleştirerek 16 yaş altındakilere sosyal medya kullanımını yasakladı. Alınan yeni karara göre hükümet yetkilileri bu hamlenin çocukları siber zorbalıktan, bağımlılıktan ve zararlı içeriklerden korumak amacıyla yapıldığını vurguladı.

Yeni düzenleme sadece kullanıcıları değil, teknoloji firmalarını da ilgilendiriyor. Sosyal medya şirketlerine, kullanıcıların yaşlarını doğrulamak için katı denetim mekanizmaları kurma zorunluluğu getirildi.

Kurallara uymayan platformların devasa para cezalarıyla karşı karşıya kalacağı belirtiliyor.





HAFTADA 2 GÜNÜMÜZ İNTERNETTE GEÇİYOR



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medyada geçirilen süreye ilişkin verileri değerlendirdi. Bakan Uraloğlu, "Türkiye'de haftalık sosyal medya kullanım süresi 25 saat 4 dakikaya çıktı. Çevrim içi medyada geçirilen haftalık süre ise ülkemizde 41 saat 37 dakikaya ulaştı" dedi.

Dünya genelinde haftalık sosyal medya kullanım süresinin 18 saat 36 dakika olduğunu söyleyen Bakan Uraloğlu, Türkiye'de bu sürenin 25 saat 4 dakikaya çıktığını belirtti. Bakan Uraloğlu, "Çevrim içi medyada geçirilen haftalık süre ise dünya genelinde 33 Saat 27 dakikaya, ülkemizde 41 saat 37 dakikaya ulaştı. Neredeyse 2 güne yaklaşan haftalık kullanım ile dünya ortalamasının üzerine çıktık" açıklamasında bulundu. Türkiye'de kullanıcıların en fazla zamanı Instagram'da vakit geçirdiğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Instagram'da günlük ortalama kullanım süresi 1 saat 53 dakikaya ulaşırken YouTube'da 1 saat 28 dakika, TikTok'ta ise 1 saat 25 dakika seviyesinde gerçekleşiyor" dedi.