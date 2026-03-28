Uşak’ta rezalete sessiz kalındı: CHP’nin kurduğu çadır halktan ilgi görmedi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında Ankara’da sevgilisiyle kaldığı otel odasında gözaltına alınan CHP’li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın, MASAK raporlarına yansıyan dudak uçuklatan serveti deşifre oldu. Yalım'ın, tüm servetini danışmanının üzerine geçirdiği belirlendi. Yalım için kurulan destek çadırına CHP'liler ilgi göstermedi.

Uşak’ta rezalete sessiz kalındı: CHP’nin kurduğu çadır halktan ilgi görmedi
  • Uşak Belediye Başkanı CHP'li Özkan Yalım, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından Ankara'da sevgilisiyle kaldığı otel odasında gözaltına alındı.
  • MASAK raporlarına göre Yalım'ın 34 araç ve 114 taşınmazı bulunurken, 33 araç ve 83 taşınmazı danışmanı Cihan Aras'a devrettiği tespit edildi.
  • Yalım, devir işlemi öncesinde hesabından 34 milyon 125 bin TL çekti ve aynı gün danışman Aras bu parayı elden yatırdı.
  • Yalım'ın sevgilisi S.A.'nın iç çamaşırında gizlenen ikinci cep telefonunun şifresi çözüldü ve telefonda Yalım'a ait görüntüler bulundu.
  • Yalım'ın diğer sevgilisi A.A.'nın belediyede çalıştığı ancak işe hiç gitmediği halde maaş aldığı belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında geçen perşembe Arkara'da sevgilisiyle kaldığı otel odasında gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı CHP'li Özkan Yalım ve 11 kişi hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

Uşak Belediye Başkanı CHP'li Özkan Yalım, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından Ankara'da sevgilisiyle kaldığı otel odasında gözaltına alındı. (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv ve Sabah'a aittir.)

Rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma gibi suçlarla başlatılan operasyon kapsamında hazırlanan MASAK raporlarına göre, Yalım'ın serveti dudak uçuklattı.


Toplamda 34 araç ve 114 taşınmazı bulunan Yalım'ın, 33 araç ve 83 taşınmazı, danışmanı olan Cihan Aras'a geçen yıl devrettiği ortaya çıktı.


DANIŞMANA DEVRETTİ
Uşak’ta rezalete sessiz kalındı: CHP’nin kurduğu çadır halktan ilgi görmedi-4 Rapora göre Yalım, devir işlemi öncesinde 34 milyon 125 bin TL'yi kendi hesabından çekti. Çekim işleminin ardından danışman Aras ise aynı gün parayı elden yatırdı. Şirket hisselerinde de senaryolu devirler tespit edildi; Yalım Petrol ve Yalımlar Tekstil'deki hisselerini Cihan Aras'a devretti, ardından nakit transferleri "hisse devri ödemesi" adıyla sisteme yansıtıldı.

Uşak’ta rezalete sessiz kalındı: CHP’nin kurduğu çadır halktan ilgi görmedi-3
2018-2025 yılları arasındaki bankacılık hareketlerinde Yalım, toplam 301 bin TL ve 20 bin 864 euro tutarında transfer aldı; döviz çıkışı yaklaşık 327 bin TL olarak kaydedildi. MASAK verilerine göre Yalım Petrol'e ait 28 araç ve 55 taşınmaz, Yalımlar Tekstil'e ait 5 araç ve 28 taşınmaz bulundu.


Şüphelilerin işlemleri devam ederken, Ankara'da bir otel odasında yakalanan Yalım'ın yanında bulunan sevgilisi S.A.'nın iç çamaşırında gizlenen ikinci cep telefonunun şifresi çözüldü. Telefonda Yalım'a ait görüntü ve fotoğraflar bulunurken incelemenin sürdüğü öğrenildi.


Yalım'ın diğer sevgilisi A.A.'nın da belediyede çalıştığı ancak işe hiç gitmediği halde maaş aldığı belirlenmişti.

Uşak’ta rezalete sessiz kalındı: CHP’nin kurduğu çadır halktan ilgi görmedi-4

KİMSE SAHİP ÇIKMADI

Operasyon sonrası yolsuzluk iddialarını sorgulamak yerine çadır kuran CHP ise umduğunu bulamadı. Evli ve 3 çocuk babası Yalım'ın otel odasında sevgilisiyle birlikteyken gözaltına alınmasının ardından kurulan "destek çadırı" ilgi görmedi.
Kimse rezalete kimse sahip çıkmadı.


Uşak’ta rezalete sessiz kalındı: CHP’nin kurduğu çadır halktan ilgi görmedi-5

(Sena UYANER/ SABAH)

