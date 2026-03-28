İstanbul Ümraniye'de araç içinde düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. 19 Mart günü yaşanan olayda, rapçi Vahap Canbay'ın da bulunduğu araç hedef alındı.



Açılan ateş sonucu ağır yaralanan Kundakçı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Cinayete ilişkin yürütülen soruşturmada polis ekipleri, aralarında Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan'ın da bulunduğu 10 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve Yıldızhan dahil 8 kişi tutuklandı.

"STÜDYO KONUMU DİYE ATTIM"

Soruşturma kapsamında konum mesajı dikkat çekti.



Aleyna Kalaycıoğlu, olay günü bulunduğu adresin konumunu, silahı kullandığı öne sürülen Alaattin Kadayıfçıoğlu'na gönderdi.

Takvim'den Yunus Emre Kavak'ın haberine göre; Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kalaycıoğlu'na, "O konumu neden gönderdiniz?" sorusunu yöneltti.



Kalaycıoğlu ise ifadesinde, ben Alaattin ile stüdyoya seyir halinde iken VİP aracı önden gönderdiğimiz için Alaattin bana "Stüdyonun konumunu bana at, ben de VİP araçtaki arkadaşlara ileteyim" dedi. Ben de bunun üzerine yanımdaki Alaattin'in telefonuna stüdyonun konumunu attım" dediği öğrenildi.