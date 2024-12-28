Ali Koç yeni yıl öncesi Türk futbolu için çok önemli ifadeler kullandı!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni yıl öncesi Ekol TV'ye flaş bir açıklama yaptı. "Fenerbahçe taraftarına, camiaya yeni yıl mesajınız var mı?" sorusunu cevaplayan Koç, "Sadece Fenerbahçe taraftarına değil, yeni yıl herkes için sağlıklı ve huzurlu olsun" dedi.

Açıklamalarına devam eden Sarı-Lacivertli kulübün başkanı, "Ülkemizin refahı, birlik ve beraberliğin, huzurun arttığı, insanların aileleriyle bol bol vakit geçirebildiği bir yıl olsun. Sportif açıdan da adil bir rekabet ortamının sağlandığını hissettiğimiz bir ikinci yarıyı yaşayalım. Önümüzdeki sezondan itibaren de çok daha eşit şartlarda bir futbol rekabet ortamı yaratalım isterim" dedi.