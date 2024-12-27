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Süleyman Seba Kompleksi'ne Beşiktaş arması ve bayrağı!

Serdal Adalı Fulya’daki komplekse Beşiktaş bayrağı asmak isteyince Aşçıoğlu İnşaat ile gerilim yaşadı. Hüseyin Yücel de, "Bayrak zaten asılacaktı. Adalı ucuz kahramanlık yapmaya çalıştı" dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Aralık 2024
Süleyman Seba Kompleksi’ne Beşiktaş arması ve bayrağı!

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    Beşiktaş'ın Fulya'daki Süleyman Seba Spor Kompleksi için Aşçıoğlu İnşaat'a kira ödemediği için açtığı icra davası kabul edilmiş, Aşçıoğlu için tahliye kararı verilmişti. Beşiktaş'ta başkan adayı Serdal Adalı da alınan kararın ardından dün Fulya'ya gidip binaya Beşiktaş bayrağı asmak istedi. Aşçıoğlu İnşaat yöneticileri de bu isteğe zorluk çıkarınca iki taraf arasında gerilim yaşandı.

    Olay sonrası Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel'in araya girip Yaşar Aşçıoğlu konuşması sonrası bayrak binaya asıldı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Yücel, "Tahliye kararı çıktıktan sonra maalesef Sayın Serdal Adalı, rol çalmaya çalıştı. Ucuz kahramanlık yapmaya çalıştı. Aşçıoğlu İnşaat ile problemlerimiz zaten çözülmüştü. Bu akşam tabelayı biz oraya asacaktık ama olayı sanki bir sıkıntı varmış gibi bir noktaya taşıdılar" dedi.

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