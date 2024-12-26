Zararı ben karşılayacağım! Hüseyin Yücel’den seçim öncesi açıklama

Beşiktaş Başkanı ve başkan adayı Hüseyin Yücel seçim öncesi açıklamalarda bulundu. Yücel, "Hesabım seçimi alacağımız yönünde. Her ne kadar Sayın Adalı, 'Sayın Arat'ın devamı' dese de Beşiktaş camiası vizyoner yeni yüzlere ihtiyaç duyuyor. Seçimi alma ihtimalini düşük görüyorum" dedi. Yücel, "Al Musrati'nin transferi gündemde. Arabistan'dan ciddi teklifler var. Son aşamaya kadar geldik. Beşiktaş Kulübü, Musrati'den bonservis anlamında herhangi bir zarar ziyan görürse, ben bunu kendi cebimden karşılayacağım. Buradan taahhüt ediyorum" diye konuştu. Yücel, Sergen Yalçın'ın, 'Şartlarım var' sözleriyle ilgili de, "Kimse Beşiktaş'tan büyük değildir. Bizim de şartlarımız var. Sergen Yalçın'la görüşeceğiz ama Beşiktaş kimseye muhtaç değildir" ifadelerini kullandı.

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