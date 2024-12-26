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Zararı ben karşılayacağım! Hüseyin Yücel'den seçim öncesi açıklama

Hüseyin Yücel,”Musrati’nin transferi gündemde. Arabistan’dan ciddi teklifler var. Son aşamaya kadar geldik. Beşiktaş, Musrati’den bonservis anlamında herhangi bir zarar ziyan görürse, ben bunu kendi cebimden karşılayacağım” dedi. Yücel, Sergen Yalçın ile ilgili de, “Bizim de şartlarımız var. Beşiktaş kimseye muhtaç değil” diye konuştu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Aralık 2024
Zararı ben karşılayacağım! Hüseyin Yücel’den seçim öncesi açıklama

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    Beşiktaş Başkanı ve başkan adayı Hüseyin Yücel seçim öncesi açıklamalarda bulundu. Yücel, "Hesabım seçimi alacağımız yönünde. Her ne kadar Sayın Adalı, 'Sayın Arat'ın devamı' dese de Beşiktaş camiası vizyoner yeni yüzlere ihtiyaç duyuyor. Seçimi alma ihtimalini düşük görüyorum" dedi. Yücel, "Al Musrati'nin transferi gündemde. Arabistan'dan ciddi teklifler var. Son aşamaya kadar geldik. Beşiktaş Kulübü, Musrati'den bonservis anlamında herhangi bir zarar ziyan görürse, ben bunu kendi cebimden karşılayacağım. Buradan taahhüt ediyorum" diye konuştu. Yücel, Sergen Yalçın'ın, 'Şartlarım var' sözleriyle ilgili de, "Kimse Beşiktaş'tan büyük değildir. Bizim de şartlarımız var. Sergen Yalçın'la görüşeceğiz ama Beşiktaş kimseye muhtaç değildir" ifadelerini kullandı.

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