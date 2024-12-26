Ahmet Metin Genç: "Güzel gelişmeler olacak"

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, geçtiğimiz hafta Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın da katılımıyla Ankara'da yapılan ziyaretlerle ilgili konuştu. Başkan Genç, "İnşallah yeni dönemde yeni yönetim daha güzel başarılı sonuçlara imza atacak diye düşünüyoruz. Bu konuda desteğimizi ortaya koyuyoruz. Trabzonspor'umuzun kurumsal kabiliyetini güçlendirmemiz ve bu kabiliyeti sürdürülebilir kılmamız lazım. İstiyoruz ki Trabzonspor'umuza süreklilik arz eden gelir kalemleri oluşturalım. Trabzonspor Koleji de bunlardan bir tanesi. Protokolü de imzaladık. Detaya girmeyeceğim ama kısa zaman sonra Trabzonspor'umuza gelir getirecek, hem Trabzon hem de İstanbul boyutunda güzel gelişmeler olacak" dedi.

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