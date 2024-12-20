Galatasaray Milan Skriniar’ın peşinde

Savunmayı güçlendirmek isteyen Galatasaray'da Milan Skriniar için girişimler hızlandı. Yönetimin transferde tam yetki verdiği menajer George Gardi önceki akşam Fransa'daydı. Monaco ile PSG arasında oynanan maçı tribünden izleyen Gardi'nin ardından Fransız yetkililer ve Skriniar ile görüşme yaptığı öğrenildi. İsmi Fenerbahçe ile de anılan Slovak stoperi mutlaka bitirmek isteyen Sarı-Kırmızılılar'ın şu anda transferde bir adım önde olduğu belirtiliyor. Avrupa'nın 5 büyük liginden de talipleri olan Skriniar'ın ocak ayının başında kesin kararını vermesi bekleniyor. Ancak kulübe yakın kaynaklara göre Galatasaray önemli bir mesafe kat etmiş durumda.

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