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Yerli damgası! Okan Buruk'un bu sezonki prensi!

Sarı-Kırmızılı takımda 2022-23 sezonunda Kerem Aktürkoğlu ön plana çıkarken geçen sezona ise Barış Alper Yılmaz damga vurdu. Buruk’un bu sezonki prensi ise şu ana kadar performansıyla dikkat çeken Yunus Akgün oldu.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Aralık 2024
Yerli damgası! Okan Buruk’un bu sezonki prensi!

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    Yerli isimlerinden aldığı skor katkılarıyla dikkat çeken Galatasaray'ın son 3 sezonuna bakıldığında bir Türk futbolcunun performansıyla ön plana çıktığı görülüyor. 2022-23 sezonunda göz dolduran isim sezon başında 12 milyon Euro'ya Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu olmuştu. Yıldız futbolcu 38 maçta kaydettiği 10 gol, 14 asistle dikkat çekmişti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un geçen sezon parlattığı yıldız isim ise Barış Alper Yılmaz oldu. Buruk'un elinde birçok mevkide forma giyebilen bir jokere dönüşen Barış Alper, geçtiğimiz sezon tam 55 maça çıkmış ve 7 gol, 12 asiste imza atarak şampiyonluğa katkıda bulunmuştu. Deneyimli teknik adamın takımda bu sezon parlattığı yerli oyuncu ise Yunus Akgün oldu. Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığının ardından formayı sırtına geçiren ve bir daha da bırakmayan Yunus sahaya çıktığı 22 maçta 9 gol, 4 asistle 13 gole katkı sağladı.

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