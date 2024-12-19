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Galatasaray'da hedef Paulo Dybala

Roma’dan bonservisini bedelsiz olarak alabileceğini Sarı-Kırmızılılar’a ileten Paulo Dybala 12 milyon Euro maaş ve 2.5 yıl sözleşme istiyor. Galatasaray ise bonuslarla yıllık 7-8 milyon Euro’ya bu işi bitirmek için uğraşıyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Aralık 2024
Galatasaray’da hedef Paulo Dybala

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    Süper Lig'de 2024 yılını zirvede bitirmeyi garantileyen Galatasaray ara transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-Kırmızılılar, Roma'nın dünyaca ünlü yıldızı Paulo Dybala'yı kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor. Taraflar arasında maaş pazarlıkları iyice kızışmış durumda.

    BONSERVİS ÖDENMEYECEK

    Alınan bilgilere göre 31 yaşındaki futbolcu, sezon sonu sözleşmesi biteceği için Roma'dan bonservisini bedelsiz olarak alabileceğini Galatasaray'a iletti. Ancak Dybala buna karşın 2.5 yıl sözleşme ve 12 milyon Euro garanti maaş talep ediyor. Bu durumda transferin toplam maliyeti 30 milyon Euro'ya geliyor.

    İKİ İSİM TAM YETKİLİ
    Bu rakamı çok fazla bulan Sarı-Kırmızılılar ise Arjantinli yıldızı bonuslarla beraber 7-8 milyon Euro net maaşa ikna etmek için uğraşıyor. Tam yetki verilen menajer George Gardi ve transferden sorumlu Sportif A.Ş üyesi Abdullah Kavukçu şu anda pazarlıkları bizzat yürütüyor.

    G.SARAY'IN ELİ GÜÇLÜ
    Roma'dan kesin olarak ayrılma kararı alan Paulo Dybala'ya başka ciddi bir talibin olmaması pazarlıklarda Galatasaray'ın elini güçlendiriyor. Ameliyat sonrası rehabilitasyon sürecini Arjantin'de geçiren Mauro Icardi'nin de yakın arkadaşı olan Dybala ile sürekli görüştüğü belirtiliyor.

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