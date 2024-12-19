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Dzeko La Galaxy’nin radarında

Fenerbahçe ile sözleşmesinin son senesinde olan 38 yaşındaki Boşnak yıldızı MLS’in iddialı takımlarından LA Galaxy renklerine katmak istiyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Aralık 2024
Dzeko La Galaxy’nin radarında

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    Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren Edin Dzeko, MLS ekibi LA Galaxy'nin dikkatini çekmiş durumda. Galaxy'nin Fenerbahçe ile sözleşmesinin son senesine giren tecrübeli golcüyü renklerine katmak için harekete geçtiği öğrenildi. 38 yaşındaki futbolcu bu sezon Sarı-Lacivertli formayla 14. kez gol sevinci yaşadı. Dzeko'nun ayrıca ligde 9 golü bulunuyor. Fenerbahçe'nin henüz yeni sözleşme teklif etmediği yıldız oyuncunun menajeriyle sürekli görüşme halinde olduğu öğrenildi. Devre arası transfer döneminde Edin Dzeko'nun durumunun daha da netleşmesi bekleniyor. 2021 yılında bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye imza atan Boşnak golcünün piyasa değeri 2.5 milyon Euro olarak gösteriliyor. 139 kez Bosna Milli Takım forması giyen yıldız golcü, 67 kez fileleri havalandırmayı başardı. Dzeko son dönemdeki performansıyla taraftarların bir kez daha takdirini kazandı.

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