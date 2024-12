Fenerbahçe Kulübü Yöneticisi Hulusi Belgü Galatasaray'ı sert sözlerle eleştirdi. Belgü, "Dün akşam tüm Türkiye utandı, siz utanmadınız! Her maçta kazanmak için her şey mübah kafanız Türkiye'de futbolu bitirdi, ahlakı bitirdi. Sözde ilim yuvası olması için var olan okulunuzun adını, karaborsa ve yasa dışı kumara, cemaatlere bulaştırdınız. Kazanmak için her türlü çirkefliği kendinize yakıştırdınız" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN