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Salih Uçan: İçeride bazı şeyler oluyor

Salih Uçan, “Yaşananlara biz de içeriden bazı şeylere şahit oluyoruz, görüyoruz” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Aralık 2024
Salih Uçan: İçeride bazı şeyler oluyor

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    Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Salih Uçan, 2-1 kaybedilen Adana Demirspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncunun söyledikleri olay oldu.

    Kulübün içinde bulunduğu durumu değerlendiren Salih, "Söylenecek çok şey var ama sezon sonu söylenir. Yaşananlara biz de içeriden bazı şeylere şahit oluyoruz, görüyoruz. Ancak sahada mücadele edemeyişin bir açıklaması yok. Üzgünüm falan diyemiyorum, bunun bahanesi yok. Adana Demirspor'u tebrik ederim, bizden çok istediler. Anlam veremiyorum, camiam adına çok üzücü." sözlerini sarf etti.

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