Perakende zinciri Intermarché'nin sahibi olan Les Mousquetaires, yaklaşık 150 mağazasındaki buzdolaplarının gece boyunca altı saat süresince 50 °C'ye kadar ısıtıldığını açıkladı. Bir sözcü, sağlık risklerini ortadan kaldırmak amacıyla etkilenen tüm gıdaların çöpe atıldığını belirtti.

Siber güvenlik uzmanları ve Fransa Ulusal Siber Güvenlik Ajansı (ANSSI) tarafından başlatılan ilk incelemeler, saldırının Danfoss markalı soğutma kontrol cihazlarındaki güncellenmemiş (eski) yazılım açıklarından faydalanılarak gerçekleştirildiğine işaret ediyor. Danfoss yetkilileri de eski sürüm sistem çalıştıran müşterilere acil güncelleme tavsiyesinde bulundu.

Fransa'da süpermarketlere siber saldırı. Fotoğraf: AFP

"BENZERSİZ BİR SABOTAJ"

Fransız yetkililer olayı "gıda tedarik zincirine ve halk sağlığına yönelik kabul edilemez, benzersiz bir sabotaj" olarak nitelendirirken, soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Paris sakinleri, merkezdeki bir Intermarché mağazasında çalışanların, çözünmüş dondurulmuş gıdalarla dolu alışveriş arabalarını devasa bir çöp konteynerine boşaltmalarına ve kırık kutulardan erimiş dondurmaların sokağa akmasına tanıklık ettiklerini anlattı.

Coopérative U CEO'su Dominique Schelcher, kendi süpermarket gruplarının da hedef alındığını söyledi ve X hesabından yaptığı paylaşımda Schelcher, "Taze ürünlerin korunması ve Fransız halkının gıda tedariki için hayati önem taşıyan ekipmanların hedef alınması son derece vahim ve emsalsizdir." ifadelerini kullandı.

Sektör genelindeki kayıplara ilişkin henüz anlık bir tahmin bulunmuyor ancak Intermarché CEO'su Thierry Cotillard, BFM TV'ye yaptığı açıklamada, bu "emsalsiz" saldırının tek bir günde "ülke genelinde onlarca milyon avroluk" zarara yol açacağını belirtti.

Avrupa perakende derneği Eurocommerce'in Genel Direktörü Christel Delberghe ise "Bu olay, tüm tedarik zinciri genelinde dayanıklılığın önemini bir kez daha vurgulamaktadır." ifadelerini kullandı.

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