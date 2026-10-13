Fransa'da perakende zincirlerine siber darbe! Yangınlar çıktı tonlarca gıda çöp oldu
Fransa’da süpermarketlerin soğutma sistemlerini hackleyen siber saldırganlar, buzdolaplarını altı saat boyunca 50°C’ye kadar ısıtarak tonlarca gıdanın çöpe gitmesine ve ülkenin onlarca milyon avroluk dev bir zarara uğramasına yol açtı. Başta Intermarché olmak üzere dev perakende zincirlerini felç eden ve küçük çaplı yangınlara sebep olan bu emsalsiz sabotaj, Fransız yetkililer tarafından halk sağlığına ve gıda güvenliğine yönelik doğrudan bir tehdit olarak nitelendirildi.
Fransa genelinde hizmet veren dev zincir mağazalar, buzdolabı ve dondurucu sistemlerini hedef alan benzeri görülmemiş bir siber saldırıya uğradı.
150 MAĞAZADA SOĞUTMA SİSTEMİ FELÇ OLDU
Olaydan en çok etkilenen zincirlerden biri olan Intermarché, yaklaşık 150 mağazasında soğutma sistemlerinin felç olduğunu duyurdu.
Saldırganlar, müşterilerin veya çalışanların kişisel verilerini çalmak yerine doğrudan mağaza içi fiziksel ekipmanları hedef aldı. Pazar gününü pazartesiye bağlayan gece gerçekleştirilen siber müdahalede, mağazalardaki merkezi soğutma kontrolleri hacklendi. Buzdolabı ve dondurucuların sıcaklıkları uzaktan müdahaleyle 50°C'ye kadar yükseltildi.
TONLARCA GIDA ÇÖP OLDU YANGINLAR ÇIKTI
Sıcaklık artışı nedeniyle taze et, balık, süt ürünleri ve dondurulmuş gıdalar saatler içinde bozuldu. Sağlık risklerini önlemek adına mağazalar tonlarca gıdayı çöpe atmak zorunda kalırken bazı noktalarda aşırı ısınan soğutma panelleri nedeniyle küçük çaplı yangınlar meydana geldi.
Diğer Zincirler de EtkilendiSaldırı yalnızca Intermarché ile sınırlı kalmadı.
Coopérative U: Yaklaşık 100 mağazasında soğutma sistemleri bozuldu.
Carrefour: Fransa'daki 6.000 mağazasından yaklaşık 80'inin etkilendiğini bildirdi.
E. Leclerc ve Monoprix: Tedarikçi ve soğutma donanımlarına bağlı kesintiler yaşadıklarını doğruladı.
YAZILIM AÇIKLARINDAN FAYDALANDILAR
Siber güvenlik uzmanları ve Fransa Ulusal Siber Güvenlik Ajansı (ANSSI) tarafından başlatılan ilk incelemeler, saldırının Danfoss markalı soğutma kontrol cihazlarındaki güncellenmemiş (eski) yazılım açıklarından faydalanılarak gerçekleştirildiğine işaret ediyor. Danfoss yetkilileri de eski sürüm sistem çalıştıran müşterilere acil güncelleme tavsiyesinde bulundu.
ALTI SAAT BOYUNCA ISITILDI
Perakende zinciri Intermarché'nin sahibi olan Les Mousquetaires, yaklaşık 150 mağazasındaki buzdolaplarının gece boyunca altı saat süresince 50 °C'ye kadar ısıtıldığını açıkladı. Bir sözcü, sağlık risklerini ortadan kaldırmak amacıyla etkilenen tüm gıdaların çöpe atıldığını belirtti.
"BENZERSİZ BİR SABOTAJ"
Fransız yetkililer olayı "gıda tedarik zincirine ve halk sağlığına yönelik kabul edilemez, benzersiz bir sabotaj" olarak nitelendirirken, soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.
Paris sakinleri, merkezdeki bir Intermarché mağazasında çalışanların, çözünmüş dondurulmuş gıdalarla dolu alışveriş arabalarını devasa bir çöp konteynerine boşaltmalarına ve kırık kutulardan erimiş dondurmaların sokağa akmasına tanıklık ettiklerini anlattı.
Coopérative U CEO'su Dominique Schelcher, kendi süpermarket gruplarının da hedef alındığını söyledi ve X hesabından yaptığı paylaşımda Schelcher, "Taze ürünlerin korunması ve Fransız halkının gıda tedariki için hayati önem taşıyan ekipmanların hedef alınması son derece vahim ve emsalsizdir." ifadelerini kullandı.
Sektör genelindeki kayıplara ilişkin henüz anlık bir tahmin bulunmuyor ancak Intermarché CEO'su Thierry Cotillard, BFM TV'ye yaptığı açıklamada, bu "emsalsiz" saldırının tek bir günde "ülke genelinde onlarca milyon avroluk" zarara yol açacağını belirtti.
Avrupa perakende derneği Eurocommerce'in Genel Direktörü Christel Delberghe ise "Bu olay, tüm tedarik zinciri genelinde dayanıklılığın önemini bir kez daha vurgulamaktadır." ifadelerini kullandı.