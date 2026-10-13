GÖRÜNTÜLERİNİZ ASLA SİLİNMİYOR

Konuya ilişkin ihtarlarda bulunan Prof. Dr. Eraslan, gençlerin bu paylaşımları yaparken ilerleyen yıllarda karşılaşabilecekleri ağır neticeleri hesaba katmadıklarını dile getirdi.

Sosyal medyanın geri dönüşü olmayan devasa arşiv niteliğinde olduğunu vurgulayan Eraslan, "Son dönemde sosyal medya üzerinden çeşitli akımlarla müstehcen danslar ve cinsellik çağrıştırıcı hareketler içeren videoların kaygı verici şekilde arttığını gözlemliyoruz. Gençlerimiz anlık popülerlik veya beğeni uğruna bu içerikleri üretiyor; ancak unutmayalım ki sosyal medya, görüntüleri asla silmeyen arşiv özelliğine sahiptir. Bugün silindiği düşünülen veya hesaptan kaldırılan video dahi dijital ayak izi olarak varlığını sürdürür." ifadelerini kullandı.

Eraslan, bu tür paylaşımların ilerleyen dönemlerde akademiden iş hayatına, kariyer planlamasından kişisel ilişkilere kadar birçok alanda gençlerin karşısına çıkarak onları zor durumda bırakabileceğinin altını çizdi.

Beden teşhiri üzerinden kazanılan anlık popülerliğin, silinse dahi dijital ayak izi olarak kalacağı vurgulanıyor.

ÇÖZÜM İÇİN 4 MADDELİ EYLEM PLANI

Sosyal medyadaki olumsuz gidişatın önüne geçilmesi için acilen atılması gereken adımlara değinen Prof. Dr. Levent Eraslan, önerilerini şöyle sıraladı:

Gençlere dijital ayak izi bilinci, ebeveynlere yargılamayan iletişim çağrısı, müfredata etkin dijital etik entegrasyonu ve sosyal medya platformlarına sıkı denetim.

Prof. Eraslan şöyle devam etti:

"Gençlerimize, internet ortamına yüklenen hiçbir verinin tam anlamıyla kaybolmadığı anlatılmalı. Anlık sanal etkileşimlerin, gelecekteki kişisel itibar ve kariyerden daha değerli olmadığı bilinci aşılanmalı. Aileler çocuklarıyla yasaklayıcı veya baskıcı dille değil, güven veren ve anlamaya çalışan diyalog kurmalı. Gençlerin sanal dünyada aradığı ilgi ve onay duygusu, gerçek hayattaki sosyal, sportif ve sanatsal faaliyetlerle desteklenmeli. Okullarda erken yaşlardan itibaren sosyal medya kullanımı, dijital etik ve mahremiyet bilinci üzerine uygulamalı dersler artırılmalı. Gençleri zararlı akımlara teşvik eden algoritmalara karşı yasal düzenlemeler güçlendirilmeli; yaş doğrulama ve içerik filtreleme mekanizmaları çok daha etkin çalıştırılmalı."