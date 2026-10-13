Sosyal medyadaki akımlarda müstehcenlik tuzağı! Beden teşhirine algoritma ödülü... "Geleceğinizi anlık beğenilere kurban etmeyin"
Gençler arasında hızla yayılan müstehcen dans ve cinsellik çağrıştıran sosyal medya akımları, gelecekte telafisi imkansız zararlara yol açma tehlikesini barındırıyor. Bedenini teşhir eden kullanıcıların daha fazla etkileşim alarak öne çıkarıldığı algoritma sistemi alarm veriyor. Anlık beğeniler uğruna çekilen videoların internetten silinse dahi dijital ayak izi olarak kalacağını vurgulayan SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, popülerlik uğruna yapılan paylaşımların kariyerden şahsi ilişkilere kadar her alanda gençlerin karşısına çıkacağını belirtti. Eraslan, aileleri ve eğitim kurumlarını uyardı.
Sosyal medya platformlarının algoritmalar aracılığıyla gençlere ve çocuklara dayattığı müstehcen içerikler, uzmanları alarm durumuna geçirdi. Bedenini teşhir eden kullanıcıların daha fazla etkileşim alarak öne çıkarıldığı sistem tepki topluyor.
Özellikle dijital mecraların hayatın merkezine yerleşmesiyle birlikte, sosyal medya platformlarında neredeyse her hafta yeni video akımı ortaya çıkıyor.
Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği bu akımlarda, etkileşim kazanma arzusuyla çekilen müstehcen içerikli videoların sayısındaki artış dikkat çekiyor.
ALGORİTMALAR MÜSTEHCENLİĞE TEŞVİK EDİYOR
Sosyal medya devlerinin arka planda çalışan sistemlerinin, ahlaki sınırları aşan içerikleri kasıtlı olarak öne çıkardığına dikkat çekiliyor.
Vücudunu teşhir edenlerin daha fazla takipçi kazandığı bu algoritmik yapı, gençleri tehlikeli rekabetin içine çekiyor.
Algoritmaların çıplaklık ve müstehcenliği çocuklara dayattığını belirten uzmanlar, platformların bu tehlikeli stratejisine karşı aileleri uyarıyor.
Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, anlık beğeniler uğruna çocukların ve gençlerin geleceğini risk altına atmaması gerektiğini vurguluyor.
GÖRÜNTÜLERİNİZ ASLA SİLİNMİYOR
Konuya ilişkin ihtarlarda bulunan Prof. Dr. Eraslan, gençlerin bu paylaşımları yaparken ilerleyen yıllarda karşılaşabilecekleri ağır neticeleri hesaba katmadıklarını dile getirdi.
Sosyal medyanın geri dönüşü olmayan devasa arşiv niteliğinde olduğunu vurgulayan Eraslan, "Son dönemde sosyal medya üzerinden çeşitli akımlarla müstehcen danslar ve cinsellik çağrıştırıcı hareketler içeren videoların kaygı verici şekilde arttığını gözlemliyoruz. Gençlerimiz anlık popülerlik veya beğeni uğruna bu içerikleri üretiyor; ancak unutmayalım ki sosyal medya, görüntüleri asla silmeyen arşiv özelliğine sahiptir. Bugün silindiği düşünülen veya hesaptan kaldırılan video dahi dijital ayak izi olarak varlığını sürdürür." ifadelerini kullandı.
Eraslan, bu tür paylaşımların ilerleyen dönemlerde akademiden iş hayatına, kariyer planlamasından kişisel ilişkilere kadar birçok alanda gençlerin karşısına çıkarak onları zor durumda bırakabileceğinin altını çizdi.
ÇÖZÜM İÇİN 4 MADDELİ EYLEM PLANI
Sosyal medyadaki olumsuz gidişatın önüne geçilmesi için acilen atılması gereken adımlara değinen Prof. Dr. Levent Eraslan, önerilerini şöyle sıraladı:
Gençlere dijital ayak izi bilinci, ebeveynlere yargılamayan iletişim çağrısı, müfredata etkin dijital etik entegrasyonu ve sosyal medya platformlarına sıkı denetim.
Prof. Eraslan şöyle devam etti:
"Gençlerimize, internet ortamına yüklenen hiçbir verinin tam anlamıyla kaybolmadığı anlatılmalı. Anlık sanal etkileşimlerin, gelecekteki kişisel itibar ve kariyerden daha değerli olmadığı bilinci aşılanmalı.
Aileler çocuklarıyla yasaklayıcı veya baskıcı dille değil, güven veren ve anlamaya çalışan diyalog kurmalı. Gençlerin sanal dünyada aradığı ilgi ve onay duygusu, gerçek hayattaki sosyal, sportif ve sanatsal faaliyetlerle desteklenmeli.
Okullarda erken yaşlardan itibaren sosyal medya kullanımı, dijital etik ve mahremiyet bilinci üzerine uygulamalı dersler artırılmalı.
Gençleri zararlı akımlara teşvik eden algoritmalara karşı yasal düzenlemeler güçlendirilmeli; yaş doğrulama ve içerik filtreleme mekanizmaları çok daha etkin çalıştırılmalı."