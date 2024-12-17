Düşüyor ama yıkılmıyor! Fenerbahçe ’Kırılgan takım’ eleştirisini performansıyla taca çıkartıyor

Başakşehir'i 3-1 mağlup ederek Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe ile ilgili dikkat çekici bir istatistik ortaya çıktı. Kendisine yöneltilen 'kırılgan takım' eleştirisine rağmen Sarı-Lacivertliler'in son 3 sezonda ligde oynadığı üst üste 2 maçta sadece 1 kez puan kaybı yaşadığı ortaya çıktı.



GEÇEN SEZON TAKILDI

Geçen sezon İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe ligin 11. haftasında Trabzonspor'a evinde 3-2 yenilmiş, 12. haftada da deplasmanda Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalmıştı.

ARADAN SONRA YAŞANDI

Sarı-Lacivertliler geçen sezondan bu yana üst üste puan kaybetmedi. 2022-23 sezonunda da Jorge Jesus yönetimindeki Sarı-Kanarya ligin 14. ve 15. haftalarında da Giresunspor'a evinde 2-1, Trabzonspor'a da deplasmanda 2-0 mağlup olmuştu. Fakat Giresun maçının ardından lige Dünya Kupası arası verilmiş ve Trabzonspor maçı yaklaşık 1,5 aylık aranın ardından oynanmıştı.

90 DAKİKA SAHADA KALAMIYOR

Fenerbahçe'de geçen sezonun yıldızlarından İrfan Can Kahveci bu sezon istediği süreleri bulamıyor. Son olarak Başakşehir maçının 55. dakikasında oyundan alınan oyuncu, Portekizli teknik adam Mourinho'nun genelde sonradan oyuna aldığı isimlerden. 29 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon sadece ligin ilk haftasındaki Adana Demirspor maçında 90 dakika sahada kalabildi. Bu sezon 20 resmi maça çıkan ve 690 dakika süre alan İrfan Can'ın söz konusu karşılaşmalarda 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.