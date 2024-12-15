Cimbom’da Victor sesleri! Flaş iddia: Muslera’nın yerine gelecek

Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek Fernando Muslera'nın geleceği belirsizliğini koruyor. Sarı-Kırmızılılar, takımdan ayrılma ihtimali yüksek olan tecrübeli kalecinin yerine kaleci bakmaya başladı. Brezilya medyasından UOL Esporte'nin haberine göre Galatasaray, Botafogo'nun kalecisi John Victor'u kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. Sarı-Kırmızılılar, 28 yaşındaki başarılı kaleci için menajerinden bilgi almaya başladı.

YÜZDE 80 KURTARIŞ YÜZDESİ

Kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek olan John Victor'un güncel piyasa değeri 7 milyon Euro. Başarılı eldiven, Libertadores'i kazanan Botafogo'da kalesini 16 maçta gole kapatmayı başardı. Maç başına en az gol yiyen kaleci konumuna sahip John Victor, yüzde 80 kurtarış başarısına sahip. Öte yandan 1.97 boyunda olan yıldız isim, özellikle yan toplarda büyük üstünlüğü bulunuyor. Yıldız kaleci, Botafogo dışında Santos, SC Inter ve Valladolid gibi takımların formasını giydi. Kariyerinde 105 karşılaşmada forma giyen John Victor, sadece 1 kez kırmızı kart gördü.



RENNES'İN HEDEFİ HAKİM ZİYECH

Fas kaynaklı le360'a göre Fransa Ligi ekiplerinden Rennes, başta maaş konusu olmak üzere Hakim Ziyech ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Faslı oyuncunun da ara transfer döneminde Rennes kadrosuna katılmak istediği ifade edildi. Rennes'de teknik direktör Jorge Sampaoli'nin Ziyech'i kadrosunda görmeyi çok istediği belirtildi. 31 yaşındaki futbolcu, bu sezon sadece 1 asist yaptı.



TAKVİM YAZDI

G.Saray'ın Güney Amerikalı kalecilere yöneleceğini TAKVİM daha önce okuyucularına duyurmuştu. Brezilyalı kaleci Lucas Perri de gündeme gelmişti.

Yan toplarda çok iyi

Aslan'ın transfer etmek istediği ve 1.97 boyunda olan Brezilyalı eldiven John Victor'un özellikle yan toplarda büyük üstünlüğü bulunuyor.



ALMANYA'DAN ZETTERER İDDİASI

SKY Sports Almanya'da yer alan haberde ise Galatasaray'ın Werder Bremen forması giyen 29 yaşındaki Alman kaleci Michael Zetterer'le ilgilendiği belirtildi. Bu sezon 16 maçta sahaya çıkan 29 yaşındaki kaleci, kalesinde 25 gol görürken 4 maçta gole izin vermedi.