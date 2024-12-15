Adım adım All Star’a! Alperen Şengün NBA’in en iyileriyle aynı listede

NBA takımlarından Houston Rockets'ın formasını giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün, güncel MVP sıralamasında kendine yer bulmayı başardı. Basketball-Reference; ligin dörtte birlik bölümü geride kalırken 10 kişiden oluşan güncel MVP sıralamasını paylaştı. İlk 5 sıralı bir şekilde yazıda belirtilirken sonraki 5 oyuncudan sıralama olmaksızın bahsedildi. Alperen de kendine son 5'te yani ilk 10'da yer buldu. NBA'de 4. sezonunu geçiren oyuncumuz, kazandığı tecrübelerle hiç olmadığı kadar iyi durumda ve Houston Rockets'ı da Batı Konferansı'nın zirvesine doğru taşıyor. 22 yaşındaki basketbolcu bu sezon NBA'de 25 maçta; 30,6 dakika, 18,8 sayı, 10,6 ribaund ve 5,3 asist ortamaları ile oynadı. NBA tarafından paylaşılan listenin ilk sırasında Denver Nuggets'ın Sırp pivotu Nikola Jokic yer aldı. Onu Kanadalı yıldız olan Shai Gilgeous-Alexander takip etti. 3. sırada ise Boston Celtics'in başarılı ismi Jayson Tatum var. Giannis Antetokounmpo 4., Karl-Anthony Towns da 5. sırada kendine yer buldu. Luka Doncic; Domantas Sabonis, Jalen Williams Jarrett Allen ve Alperen Şengün de listenin tamamını oluşturdu.

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