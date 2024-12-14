Şenol Güneş: "Bizim için büyük fırsat"

Trabzonspor, Galatasaray ile oynayacağı maça odaklandı. Bu sezon ilk derbisini kazanmanın yanı sıra dış sahadaki ilk galibiyetini almak isteyen Trabzonspor, ayrıca rakibine bu sezonki ilk yenilgisini tattırmak istiyor. Antrenmanlarda oyuncularına tespitleri üzerine uygulamalı antrenmanlar yaptıran deneyimli teknik adamın "Bu maç bizim için çok önemli. Trabzonspor bu tür maçları çok kez kazanmıştır. Sahadan başımız dik ayrılacağımıza inanıyorum. Yeniden ayağa kalkmak için önümüzde güzel bir fırsat var" dediği öğrenildi.

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