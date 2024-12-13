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Samet Akaydın klasiği! Hataları bitmiyor

Fenerbahçe'nin milli stoperi Samet Akaydın'ın Bilbao maçında yaptığı büyük hata, taraftarların büyük tepkisine neden oldu. Fenerbahçe forması altında daha önce Jorge Jesus ve İsmail Kartal'ı zor durumda bırakmıştır.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Aralık 2024
Samet Akaydın klasiği! Hataları bitmiyor

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Fenerbahçe'nin milli stoperi Samet Akaydın'ın Bilbao maçında yaptığı büyük hata, taraftarların büyük tepkisine neden oldu. Fenerbahçe forması altında daha önce Jorge Jesus ve İsmail Kartal'ı zor durumda bırakan Samet Akaydın, Panathinaikos'ta oynadığı dönemde yaptığı hatayla Fatih Terim'i yakmıştı. Milli Takım forması altında Avrupa Şampiyonası'nda yaptığı pas hatasıyla Vincenzo Montella'nın eleştirilmesine neden olan milli oyuncu 20 ayda 5 kritik hata yaptı.


FENER GOLÜ UNUTTU


Athletic Bilbao'ya kaybeden Fenerbahçe, bu sezon Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde oynadığı 10'uncu maçta ilk kez gol atamadı. Ligde Beşiktaş derbisinde bu sezon ilk kez gol atamayan Fenerbahçe, Bilbao maçını da golsüz geçti. Avrupa'da geride kalan 10 maçta rakip fileleri 15 kez havalandıran F.Bahçe, bu sezon Avrupa'da oynadığı maçların tamamında kalesinde gol gördü.

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