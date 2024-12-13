90+2’de buz kestik ! Galatasaray Malmö ile 2-2 berabere kaldı

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'ndeki 6. maçında Malmö ile 2-2 berabere kaldı. 15. dakikada altı pasta topla buluşan Malmö'lü Busanello, şutunu çekti. Savunmada Metehan araya girerek tehlikeyi önledi. 24'te Malmö golü buldu. Larsen'in yaptığı ortada, Botheim kafa vuruşunu yaparak topu ağlarla buluşturdu: 1-0... Galatasaray, 43'te beraberliği yakaladı. Kerem Demirbay'ın ortasında, Jelert kale önünde düzgün bir vuruşla topu filelere yolladı: 1-1.

MUSLERA GOLE İZİN VERMEDİ

Dakikalar 56'yı gösterdiğinde Mertens ile verkaç yapan Yunus Akgün sert vuruşla skoru 2-1'e taşıdı. 76. dakikada Batshuayi'nin attığı gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 84'te Malmö etkili geldi. Taha Ali'nin kale önünden yaptığı vuruşta Muslera müthiş kurtarışla gole izin vermedi. 87'de Larsen'in şutu direğin hemen yanından dışarı çıktı. 90+2'de Pena attığı golle maçın skorunu belirledi: 2-2.

AVRUPA'DA YUNUS AKGÜN FIRTINASI

Galatasaray'ın yıldız futbolcularından Yunus Akgün, Malmö'de attığı golle Avrupa Ligi'ndeki gol sayısını 5'e yükseltti. Milli yıldız, Avrupa Ligi'nde gol krallığı sıralamasında zirvede yer alıyor. 24 yaşındaki futbolcu, PAOK, RFS, Elfsborg ve Tottenham maçlarında fileleri havalandırmış, AZ Alkmaar maçını ise boş geçmişti. Malmö deplasmanında attığı golle 6 maçta 5 kez gol sevinci yaşamış oldu. Yunus Akgün, Süper Lig'de ise 14 maçta 3 gol, 3 asistle mücadele ediyor.

ICARDİ: SİZİ SEVİYORUM

Cimbom'da sakatlığı devam eden Mauro Icardi, Malmö deplasmanına giden taraftarları paylaştı ve "Sizi seviyorum" ifadelerini kullandı. Arjantinli yıldız golcünün bu paylaşımı Galatasaraylı taraftarlar arasında büyük beğeni aldı.

AVRUPA KUPASI GELECEK

Felıpe Melo, GS TV'ye açıklamalarda bulundu. Brezilyalı futbolcu, "Galatasaray'ın kaliteli bir kadrosu var. Bu formanın ağırlığını iyi taşıyorlar ve taşımaya devam ettiklerinde Avrupa'da kupanın geleceğine inanıyorum" diye konuştu.