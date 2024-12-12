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Karagöz hacivat gibiler! Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Acun Ilıcalı'ya cevap

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın açıklamalarına yanıt vererek, "Yenemedikleri için doğal. Biz kendi sahalarında onları eze eze yendik. Korkmakta haklılar Galatasaray'dan" dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Aralık 2024
Karagöz hacivat gibiler! Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Acun Ilıcalı’ya cevap

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G.Saray 2. Başkanı Metin Öztürk, F.Bahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı ve Jose Mourinho ile ilgili sert ifadeler kullandı. Öztürk, "İlginç bir hocaları var. Her maçımızdan önce konsantrasyon bozmak için açıklama yapıyor. Yenemedikleri için doğal. Biz kendi sahalarında onları eze eze yendik. Korkmakta haklılar Galatasaray'dan" dedi. Metin Öztürk, "Dünya yıldızı hoca olmanız bir şey fark ettirmiyor. Adam gibi top oynatamayınca Galatasaray da eze eze yeniyor sizi, Beşiktaş da. Beşiktaş kazandıktan sonra verdiği demeç inanılır gibi değil, küçümseyici. 10 kez oynasak 8'ini biz kazanırdık falan. İnanamıyorum! Zaten Türk futbolunu bir küçümseme var. Malzemeciyi çağırır gibi dördüncü hakemi yanına çağırdı, o da kuzu kuzu gitti. Fenerbahçe Yöneticisi ile bu, Hacivat-Karagöz gibiler. İkisi de tiyatro yapıyor" diye konuştu.

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