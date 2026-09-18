Eren Elmalı ve Barış Alper Yılmaz yedek kulübesine geçerken, Ismail Jakobs ile Leroy Sane ilk 11'de görev aldı.

Thomas Reis ilk 11'de 3 değişiklik yaptı

THOMAS REIS'TEN 3 DEĞİŞİKLİK

Alman teknik adam, geçen hafta 1-0 kaybedilen Konyaspor maçının ilk 11'ine göre 3 oyuncuyu değiştirdi.

Thomas Reis, geçen sezon gol kralı olan ancak sezona istediği başlangıcı yapamayan Onuachu'yu yedek kulübesine çekti ve bu oyuncunun yerine Dju'ya görev verdi.

Orta sahada Ozan Tufan'ın yerine Melih Kabasakal forma giyerken, Aral Şimşir'in yerine ise Saviolo ilk 11'de sahaya çıktı.

4 FUTBOLCU KADRODA YOK

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Okay Yokuşlu ve Malinovskyi'nin yanı sıra tedavileri tamamlanan ancak henüz tam olarak hazır olmayan Folcarelli ile Batagov maç kadrosunda yer almadı.