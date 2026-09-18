Muhammed Salah derbiye damga vurdu! Trabzonspor’dan dev zafer
Süper Lig'in 6. haftası dev bir maça sahne oldu. Trabzonspor, Papara Park'ta Galatasaray'ı ağırladı. Fırtına, Thomas Reis'in ilk sınavında rakibini Muhammed Salah (3) ve Noah Saviolo'nun golleriyle 3-0 yenerek milli ara öncesi 3 puanın sahibi oldu. Okan Buruk ise gördüğü kırmızı kart sonrası oyun dışında kaldı. İşte derbide yaşananlar...
Trabzonspor mücadeleye hızlı başladı. Henüz 4. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın pasında Muhammed Salah, topu ağlara göndererek bordo-mavilileri 1-0 öne geçirdi.
Ev sahibi ekip, 39. dakikada farkı ikiye çıkardı. Bu kez Muhammed Salah hazırlayıcı rolü üstlendi ve Noah Saviolo, Mısırlı yıldızın pasında skoru 2-0 yaptı.
İLK YARIDA 3 GOL
Trabzonspor'un baskısı ilk yarının son bölümünde de devam etti. 44. dakikada Franculino'nun asistinde Muhammed Salah bir kez daha sahneye çıktı. Salah'ın ikinci golüyle skor 3-0 olurken bordo-mavililer soyunma odasına üç farklı üstünlükle gitti.
SALAH HAT-TRICK YAPTI
İkinci yarıda Galatasaray değişikliklerle oyuna müdahale ederken Trabzonspor skor üstünlüğünü korudu. Mücadelenin 80. dakikasında Ozan Tufan'ın pasıyla Muhammed Salah, kendisinin üçüncü, takımının dördüncü golünü kaydetti.
Kalan bölümde başka gol olmayınca Trabzonspor karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
Trabzon'da ilk düdük çaldı ve dev mücadele başladı.
4' GOL | Trabzonspor 1-0 Galatasaray
Trabzonspor, Muhammed Salah'ın golüyle öne geçti. Galatasaray'ın sol çizgiden kullandığı taç atışında savunma rakip yarı sahaya kadar çıkarken Sallai'nin hatası sonrası bordo-mavililer hızlı hücuma geçti.
Mustafa Eskihellaç savunma arkasına yapılan koşuyu iyi gördü ve pasını Muhammed Salah'a aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Mısırlı yıldız, yerden yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
9' Muhammed Salah ikinci gole yaklaştı
Trabzonspor ikinci gole çok yaklaştı. Muhammed Salah orta sahada kazandığı topla atağı başlattı ve pozisyonun devamında ceza sahasında şut şansı buldu.
Mısırlı yıldızın sağ ayağıyla uzak köşeye yaptığı yerden vuruşta meşin yuvarlak çok az farkla auta çıktı.
14' Galatasaray etkili geldi
Galatasaray'da Rafael Leao ceza sahası sol çaprazında topla buluştu. Önü kapanan Portekizli yıldız topu geriye çıkardı.
Gabriel Sara'nın vuruşunda Trabzonspor savunması araya girerek gole izin vermedi.
20' Sane gole yaklaştı
Galatasaray orta sahada kazandığı top sonrası hızlı hücuma çıktı. Atağı sürükleyen Leroy Sane rakibini geçtikten sonra ceza sahası yayı üzerinden kaleyi yokladı.
Alman yıldızın sol ayağıyla yerden yaptığı vuruşta top az farkla yandan auta çıktı.
27' Onana'nın tedavisi tamamlandı
Trabzonspor kalecisi Andre Onana'nın yan top pozisyonunda yaşadığı sakatlık nedeniyle oyun bir süre durdu. Tedavisinin tamamlanmasının ardından mücadele yeniden başladı.
31' Sanchez'den kritik müdahale
Trabzonspor, Galatasaray savunmasını eksik yakaladı. Ernest Muçi atağı sürükledi ve pasını Franculino'ya aktarmak istedi.
Galatasaray savunmasında Davinson Sanchez son anda araya girerek büyük bir tehlikeyi önledi.
35' Franculino çizgiden çıkardı
Galatasaray gole çok yaklaştı. Rafael Leao'nun ceza sahası dışından yaptığı vuruş savunmaya çarparak kornere çıktı.
Sağ taraftan kazanılan köşe vuruşunu Gabriel Sara kullandı. Deniz Gül'ün kafa vuruşunda arka direğe yönelen topu Franculino çizgiden çıkararak gole izin vermedi.
39' GOL | Trabzonspor 2-0 Galatasaray
Trabzonspor, Noah Saviolo'nun golüyle farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan gelişen atakta Muhammed Salah oyunun yönünü değiştirdi ve yerden pasıyla Saviolo'yu ceza sahası sol çaprazında topla buluşturdu.
Saviolo bekletmeden ayağının içiyle uzak köşeye plase vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
42' Franculino mutlak fırsatı kaçırdı
Trabzonspor üçüncü gole çok yaklaştı. Saviolo'nun nefis pasında Ernest Muçi ceza sahasında topla buluştu ve yerden içeri çevirdi.
Boş durumda kalan Franculino yakın mesafede topa istediği dokunuşu yapamayınca bordo-mavililer mutlak bir fırsattan yararlanamadı.
44' GOL | Trabzonspor 3-0 Galatasaray
Trabzonspor, Muhammed Salah'ın golüyle farkı üçe çıkardı. Franculino ön alan baskısıyla topu kazandı ve ceza sahasındaki Salah'a pasını verdi.
Mısırlı yıldız sol ayağıyla yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. Salah, maçtaki ikinci golünü atarken bir de asist yaptı.
İlk yarı sonucu | Trabzonspor 3-0 Galatasaray
Trabzonspor ilk 45 dakikayı Galatasaray karşısında 3-0 önde kapattı.
46' İkinci yarı başladı
Trabzon'da ikinci yarı Galatasaray'ın santrasıyla başladı. Sarı-kırmızılılarda Deniz Gül oyundan çıkarken Barış Alper Yılmaz mücadeleye dahil oldu.
49' Onana gole izin vermedi
Galatasaray etkili paslarla Trabzonspor kalesine geldi. Roland Sallai, ceza sahası ön çizgisi üzerinden şutunu çekti.
Trabzonspor kalecisi Andre Onana topu çıkararak gole izin vermedi.
59' Trabzonspor'da iki değişiklik
Trabzonspor'da Ernest Muçi ve Franculino oyundan çıktı. Paul Onuachu ile Ozan Tufan mücadeleye dahil oldu.
OKAN BURUK'TAN 2 DEĞİŞİKLİK
Okan Buruk, Kocaelispor karşılaşmasının başlangıç kadrosuna göre Trabzonspor maçında 2 değişikliğe gitti.
Eren Elmalı ve Barış Alper Yılmaz yedek kulübesine geçerken, Ismail Jakobs ile Leroy Sane ilk 11'de görev aldı.
4 FUTBOLCU KADRODA YOK
Galatasaray'da Victor Osimhen, Mario Lemina, Wilfried Singo ve Kaan Ayhan sakatlıkları nedeniyle Trabzonspor karşılaşmasının kadrosunda yer almadı.
GALATASARAY'IN İLK 11'İ
Galatasaray mücadeleye; Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Rafael Leao ve Deniz Gül 11'iyle başladı.
YEDEK KULÜBESİ
Sarı-kırmızılılarda Jankat Yılmaz, El Chadaille Bitshiabu, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Barış Alper Yılmaz, Renato Nhaga, Aleksey Batrakov, Kazımcan Karadaş ve Arda Ünyay yedek kulübesinde yer aldı.
THOMAS REIS'TEN 3 DEĞİŞİKLİK
Alman teknik adam, geçen hafta 1-0 kaybedilen Konyaspor maçının ilk 11'ine göre 3 oyuncuyu değiştirdi.
Thomas Reis, geçen sezon gol kralı olan ancak sezona istediği başlangıcı yapamayan Onuachu'yu yedek kulübesine çekti ve bu oyuncunun yerine Dju'ya görev verdi.
Orta sahada Ozan Tufan'ın yerine Melih Kabasakal forma giyerken, Aral Şimşir'in yerine ise Saviolo ilk 11'de sahaya çıktı.
4 FUTBOLCU KADRODA YOK
Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Okay Yokuşlu ve Malinovskyi'nin yanı sıra tedavileri tamamlanan ancak henüz tam olarak hazır olmayan Folcarelli ile Batagov maç kadrosunda yer almadı.
TRABZONSPOR'UN İLK 11'İ
Bordo-mavili takım karşılaşmaya; Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Mustafa Eskihellaç, Melih Kabasakal, Fabinho, Muçi, Muhammed Salah, Saviolo ve Dju 11'iyle başladı.
PAPARA PARK DOLDU
Trabzonspor taraftarları, ilk 5 haftada 7 puan toplayan takımlarını Galatasaray karşılaşmasında yalnız bırakmadı.
Maçın biletlerini tüketen bordo-mavili taraftarlar, kendilerine ayrılan tribünleri doldurdu. Galatasaray taraftarları da misafir tribünündeki yerlerini alarak takımlarına destek verdi.
ELA İÇİN BALONLAR GÖKYÜZÜNE BIRAKILDI
Kanseri yenen minik Ela'nın hayalini gerçekleştirmek amacıyla Biriniz Bin Olsun Derneğinin katkılarıyla karşılaşma öncesinde etkinlik düzenlendi.
Papara Park'taki organizasyonda Ela için balonlar gökyüzüne bırakıldı.
TRİBÜNLERDE FİLİSTİN BAYRAĞI
Trabzonspor taraftarları, karşılaşma öncesinde deniz tarafındaki kale arkası tribününde büyük bir Filistin bayrağı açtı.
Tribünlerde ayrıca "Gazze'ye selam, boykota devam" ve "Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz" yazılı pankartlar yer aldı.
SALAH DERBİDE DE SAHNEDE
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk eden Trabzonspor, karşılaşmanın henüz başında öne geçti. Muhammed Salah, mücadelenin 4. dakikasında topu ağlara göndererek takımını öne geçiren isim oldu.
Mısırlı yıldız, Galatasaray karşısında kaydettiği 3 golle Trabzonspor forması altındaki gol sayısını 7'ye çıkardı. Salah, bordo-mavili ekipte ayrıca 2 asistlik katkı sağladı.