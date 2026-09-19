OPERASYONUN PERDE ARKASI

Takvim.com.tr operasyonun perde arkasına ulaştı. İsrail merkezli yürütülen ve uluslararası kamuoyunda "Scam Empire" (Dolandırıcılık İmparatorluğu) olarak adlandırılan küresel şebekenin Türkiye'deki gizli faaliyetleri, MİT'in titiz takibiyle gün yüzüne çıkarıldı. Son dönemde İsrail ile Türkiye arasında yaşanan gerginliklerin ardından faaliyet alanlarını Türkiye'ye kaydırma arayışında olduğu belirlenen şebeke, düzenlenen operasyonla çökertildi.

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İSRAİL'DEKİ YASAK SONRASI FARKLI ÜLKELERE SIÇRADILAR

İsrail vatandaşları tarafından yönetilen ve İsrail kamuoyunda da tartışmalara yol açan yapılanmanın geçmişi 2016 yılına dayanıyor. İsrail Menkul Kıymetler Otoritesi'nin 2016'da ikili opsiyonların ülke içi müşterilere sunulmasını yasaklaması ve 2017'de İsrail Meclisinin bu yasağı yurt dışı faaliyetleri de kapsayacak şekilde genişletmesi üzerine, dolandırıcılık baronları merkezlerini farklı ülkelere taşıdı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Gürcistan, Ukrayna, Belarus, Bulgaristan ve Yunanistan gibi ülkelerde küresel ağlar kuran şebekenin, son olarak rotasını Türkiye'ye çevirdiği tespit edildi.

"YALAN MAKİNESİ" VE "MASKE HAYAT HİKAYESİ" İLE KATI GİZLİLİK

Şebekenin Türkiye'deki çalışma yöntemleri incelendiğinde son derece sıkı güvenlik önlemleri alındığı görüldü. İsrailli baronların talimatıyla Türkiye'de yabancı uyruklu şahıslar adına paravan çağrı merkezleri kurulduğu, özellikle lüks plazaların tercih edildiği belirlendi.

Japonca, Hintçe, Fransızca ve İspanyolca gibi birçok dili konuşabilen kişilerin "conversion agent" ve "retention agent" unvanlarıyla işe alındığı, işe alım sürecinde ise şu çarpıcı yöntemlerin uygulandığı saptandı:

Yalan Makinesi Testi: İşe alım öncesinde ve belirli aralıklarla çalışanlar yalan makinesi testine tabi tutularak güvenlik birimleriyle bir bağlantılarının olup olmadığı kontrol edildi.

Kod Adı ve Maske Hayat: Her çalışana bir kod adı verildi ve mağdurları etkilemek amacıyla "Oxford mezunu olmak" gibi unsurlar içeren sahte hayat hikâyeleri kurgulattırıldı.

Yüksek Sesli Müzik ve Dil Yasağı: Ofislerde çalışanların dışarıdan seslerinin duyulmaması için sürekli yüksek sesle müzik çalındığı, ofis içine cep telefonu sokulmasının ve İbranice konuşulmasının kesinlikle yasaklandığı belirlendi. Ayrıca temizlik personeli dahi dışarıdan kimsenin içeri alınmadığı ortaya çıktı.

SAHTE LİSANSLAR VE FİKTİF YATIRIM TUZAĞI

Mağdurları aramak için özel sistemler kullanan şebeke üyelerinin, telefon numaralarını sürekli değiştirerek aranan kişilerin kendi ülkelerine ait yerel hatlar üzerinden iletişim kurduğu tespit edildi. Güney Afrika gibi ülkelerden para karşılığında alınan düzmece lisanslarla hareket eden şebekenin, şikâyetler arttıkça platform isimlerini ve şirket unvanlarını sürekli yenilediği anlaşıldı.

Sistemde yatırımların değer kazandığına dair sahte grafikler gösterilerek mağdurlar daha fazla para yatırmaya teşvik edildi. Parasını çekmek isteyen mağdurların hesapları ise bir anda eksi bakiyede gösterilerek, "daha fazla ödeme yapmamaları halinde haklarında suç duyurusunda bulunulacağı" tehdidiyle baskı altına alındı. Sistem üzerinde gerçekte hiçbir finansal alım-satım işleminin yapılmadığı, tüm sürecin kurgusal bir senaryodan ibaret olduğu belirlendi.

TEK DEĞİŞMEYEN KURAL: "İSRAİL VATANDAŞLARINI HEDEF ALMAMAK"

Soruşturmada elde edilen en dikkat çekici detaylardan biri ise şebekenin koyduğu kesin kural oldu. İsrailli baronların, yönettiği ekiplere "İsrail vatandaşlarının kesinlikle aranmaması ve dolandırılmaması" yönünde katı talimat verdiği saptandı.

Avrupa, Asya ve Afrika ülkelerindeki vatandaşların hedef alındığı sistemde elde edilen milyarlarca dolarlık suç gelirinin, kripto varlıklar ve soğuk cüzdanlar üzerinden İsrail'e aktarıldığı tespit edildi. Elde edilen bulgular, dolandırıcılık faaliyetlerinden sağlanan finansmanın İsrail ekonomisine kaynak sağladığını ve İsrail istihbaratı ile bağlantılı yapılar için operasyonel-lojistik zemin oluşturduğunu ortaya koydu.

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