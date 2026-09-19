Süper Lig 'de ilk 5 hafta itibarıyla istediği sonuçları alamayan Trabzonspor , çıkış maçı olarak gördüğü derbide Galatasaray 'ı ağırladı.

Muhammed Salah gol sevincinde yine secdeye gitti

4 GOLLÜ FIRTINA

Karşılaşmanın henüz 4. dakikasında defansın arkasına sarkan Muhammed Salah, Uğurcan Çakır'ı mağlup ederek takımını 1-0 öne geçirmeyi başardı.

Trabzonspor mücadelede birçok fırsat yakalarken Mısırlı yıldız 39. dakikada bu kez sağ taraftan getirdiği topu Noah Saviolo ile buluşturdu ve genç yıldız şık bir vuruşla farkı ikiye çıkardı. Golün asisti Salah'a yazıldı.

Dakikalar 44'ü gösterirken bu kez ceza sahası içinde Franculino Dju'nun asistini geri çevirmeyen Muhammed Salah kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydetti. Gol sayısını 6'ya yükseltti. Asist katkısını da 2'ye çıkardı.

İkinci yarıya 3-0 önde başlayan Fırtına'da Salah bu kez farkı dörde yükseltti. 80. dakikada fileleri sarsarak maça son noktayı koydu.