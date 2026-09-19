Derbinin kilidini açan görev! Salah Galatasaray'a şov yaptı
Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile evinde karşılaştı ve rakibini 3-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Mücadeleye attığı 3 gol ve yaptığı 1 asistle Muhammed Salah damga vururken yeni teknik direktör Thomas Reis'in Mısırlı yıldıza verdiği serbestlik en önemli rol oynadı.
Süper Lig'de ilk 5 hafta itibarıyla istediği sonuçları alamayan Trabzonspor, çıkış maçı olarak gördüğü derbide Galatasaray'ı ağırladı.
4 GOLLÜ FIRTINA
Karşılaşmanın henüz 4. dakikasında defansın arkasına sarkan Muhammed Salah, Uğurcan Çakır'ı mağlup ederek takımını 1-0 öne geçirmeyi başardı.
Trabzonspor mücadelede birçok fırsat yakalarken Mısırlı yıldız 39. dakikada bu kez sağ taraftan getirdiği topu Noah Saviolo ile buluşturdu ve genç yıldız şık bir vuruşla farkı ikiye çıkardı. Golün asisti Salah'a yazıldı.
Dakikalar 44'ü gösterirken bu kez ceza sahası içinde Franculino Dju'nun asistini geri çevirmeyen Muhammed Salah kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydetti. Gol sayısını 6'ya yükseltti. Asist katkısını da 2'ye çıkardı.
İkinci yarıya 3-0 önde başlayan Fırtına'da Salah bu kez farkı dörde yükseltti. 80. dakikada fileleri sarsarak maça son noktayı koydu.
REIS MESAJI VERMİŞTİ
Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin görevden ayrılması sonrasında geçici teknik direktörlük konusunda Hüseyin Çimşir ile anlaşılmıştı. Gençlerbirliği ve Konyaspor maçlarına çıkan genç teknik adamın ardından Thomas Reis ile anlaşma sağlandı ve Alman çalıştırıcı ilk maçına derbide çıktı. Deneyimli teknik direktör ilk iş olarak Muhammed Salah ile özel bir görüşme gerçekleştirerek kendisiyle ilgili düşüncelerini aktarmıştı.
SERBESTLİK VERDİ
Thomas Reis, sözleşme imzalamasının ardından yaptığı açıklamada Salah ile ilgili olarak, "Salah'a hücumda serbestlik vereceğim, kendisini diri tutabilirsek onu çok fazla koşturmadan yaratıcılığından faydalanacağız. Zaten çok yormazsanız kalitesini gösterecektir." ifadelerini kullandı.
KENDİNİ GÖSTERDİ
Muhammed Salah hocasından aldığı talimat sonrası çıktığı derbide 3 gol ve 1 asistlik performansının yanı sıra hareket alanıyla da dikkat çekti. Ceza sahası içinde penaltı noktasına da giden sol bek mevkisinde de görülen Salah, pas araları yapıp top da kaptı. Oyunun merkezine gelip atak kurulumunda da görev aldı.
BEKLENTİLER DAHA DA YÜKSELDİ
Salah'ın bu performansı sonrasında Mısırlı futbolcunun üzerindeki beklentiler de arttı. Dünyanın tanıdığı yıldız futbolcunun milli aranın ardından nasıl bir performans göstereceği şimdiden merakla bekleniyor.
HEPSİNİN TOPLAMINDAN FAZLA ATTI
Muhammed Salah, Süper Lig performansıyla ilk 6 haftada fark yaratmayı da başardı. Kendi bölgesinde forma giyen Mason Greenwood ve Vaclav Cerny iki kez ağları sarstı. Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane ise gol sevinci yaşayamadı.
ADINI TARİHE YAZDIRDI
Muhammed Salah, bu performansıyla Trabzonspor tarihinde önemli bir istatistiğe imza attı. Mısırlı yıldız, 2000/2001 sezonundan bu yana bordo-mavili formayla ilk 11'de başladığı ilk 3 iç saha maçında da gol atan ilk yabancı oyuncu oldu.
Salah, Papara Park'ta Başakşehir'e 2, Gençlerbirliği'ne 1 ve Galatasaray'a 3 gol atarak bu 3 karşılaşmada toplam 6 kez fileleri havalandırdı.
Mısırlı futbolcu ayrıca, Anthony Nwakaeme'nin Eylül 2018'deki performansından bu yana Süper Lig'de Galatasaray'a karşı oynanan bir maçta 3 gole doğrudan katkı sağlayan ilk Trabzonspor oyuncusu oldu.