İstanbul'da 7 ilçede fuhuş soruşturması: 20 adreste arama, 16 kadın mağdur tespit edildi
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde 7 ilçede sauna ve spa merkezlerine yönelik düzenlenen fuhuş soruşturmasında 15 şüpheli gözaltına alındı. 20 adreste yapılan aramalarda 16 kadın mağdur tespit edilirken, çok sayıda cep telefonu, SIM kart, silah, fişek, para, altın ve suç unsuru olduğu değerlendirilen materyaller ele geçirildi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında, 7 ilçede faaliyet gösteren sauna ve spa merkezlerine yönelik operasyon düzenlendi. Örgütlü şekilde fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin ettikleri değerlendirilen 15 şüpheli hakkında işlem başlatılırken, 20 adreste yapılan aramalarda 16 kadın mağdur tespit edildi.
20 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Soruşturma kapsamında Bahçelievler, Beylikdüzü, Başakşehir, Avcılar, Küçükçekmece, Esenyurt ve Bağcılar ilçelerinde operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla, ev ve spa merkezi olarak kullanıldığı değerlendirilen 20 farklı adreste Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı arama yapıldı.
Operasyonda 16 kadın mağdur tespit edildi. Kadınlardan birinin yabancı uyruklu olduğu belirlendi.
ARAMALARDA ÇOK SAYIDA SUÇ UNSURU ELE GEÇİRİLDİ
Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda 25 cep telefonu, 20 SIM kart, 1 dizüstü bilgisayar ve 1 POS cihazı bulundu. Ayrıca 2 tabanca, 3 şarjör ve 112 fişek ele geçirildi.
Aramalarda, cinsel ilişki sırasında kullanıldığı değerlendirilen 29 materyalin yanı sıra Türk lirası ve döviz cinsinden para, altın ile üzerinde kadın ve masaj salonlarının isimlerinin yazılı olduğu 1 ajanda da bulundu.
15 ŞÜPHELİ SAVCILIĞA SEVK EDİLECEK
Başsavcılık tarafından, fuhuş faaliyetinde kullanıldığı değerlendirilen spa merkezleri ile tespit edilen kadınlar hakkında gerekli idari işlemlerin yapılması için ilgili birimlere talimat verildi.
Örgütlü şekilde fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin ettikleri değerlendirilen 15 şüphelinin, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği öğrenildi.