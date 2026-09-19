Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında, 7 ilçede faaliyet gösteren sauna ve spa merkezlerine yönelik operasyon düzenlendi. Örgütlü şekilde fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin ettikleri değerlendirilen 15 şüpheli hakkında işlem başlatılırken, 20 adreste yapılan aramalarda 16 kadın mağdur tespit edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul’un 7 ilçesindeki sauna ve spa merkezlerine düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. (Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi) 20 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON Soruşturma kapsamında Bahçelievler, Beylikdüzü, Başakşehir, Avcılar, Küçükçekmece, Esenyurt ve Bağcılar ilçelerinde operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla, ev ve spa merkezi olarak kullanıldığı değerlendirilen 20 farklı adreste Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı arama yapıldı. Operasyonda 16 kadın mağdur tespit edildi. Kadınlardan birinin yabancı uyruklu olduğu belirlendi.