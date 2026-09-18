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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan radikal kararlar: Yıldız isme kesik! Sistem değişiyor

Gaziantep FK deplasmanında alınan 0-0'lık beraberlikle üst üste ikinci kez puan kaybeden Fenerbahçe'de gözler Eyüpspor karşılaşmasına çevrildi. Teknik direktör İsmail Kartal'ın ilk 11'de önemli değişiklikler yapması ve çift forvetli sisteme geçmesi gündemde. Buna göre yıldız isme de kulübe yolu göründü. İşte detaylar...

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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan radikal kararlar: Yıldız isme kesik! Sistem değişiyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK ile golsüz berabere kaldı.

Beşiktaş derbisinin ardından yaşanan puan kaybı, sarı-lacivertlilerin zirve yarışındaki konumunu da etkiledi.

Fenerbahçe, 5. hafta sonunda lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kaldı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan radikal kararlar: Yıldız isme kesik! Sistem değişiyor-2
Üst üste yaşanan puan kayıplarının ardından milli ara öncesindeki Eyüpspor karşılaşması Fenerbahçe açısından önem kazandı.

Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde oynayacağı mücadeleden 3 puanla ayrılarak milli araya moralli girmek istiyor.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan radikal kararlar: Yıldız isme kesik! Sistem değişiyor-3
İSMAİL KARTAL'DAN DEĞİŞİKLİK HAZIRLIĞI

Teknik direktör İsmail Kartal'ın Eyüpspor karşılaşmasında kadroda ve oyun planında değişiklik yapmaya hazırlandığı belirtildi.

Deneyimli çalıştırıcının özellikle hücum hattında farklı bir düzen üzerinde durduğu aktarıldı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan radikal kararlar: Yıldız isme kesik! Sistem değişiyor-4
Gaziantep FK karşılaşmasında beklenen performansı ortaya koyamayan Kerem Aktürkoğlu'nun Eyüpspor maçında yedek kulübesine çekilmesi seçenekler arasında bulunuyor.

Kartal'ın sol kanatta farklı bir oyuncuya görev vermeyi değerlendirdiği kaydedildi.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan radikal kararlar: Yıldız isme kesik! Sistem değişiyor-5
ORTA SAHADA NENE PLANI

Fenerbahçe'de değişiklik beklenen bir diğer bölge ise orta saha.

İsmail Kartal'ın Kante, Guendouzi ve İsmail Yüksek'ten oluşan üçlü orta saha düzenini değiştirmeyi planladığı ifade edildi.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan radikal kararlar: Yıldız isme kesik! Sistem değişiyor-6
Bu doğrultuda Nene'nin daha fazla sorumluluk üstleneceği bir oyun planı üzerinde duruluyor.

Kartal'ın orta sahadaki değişiklikle birlikte takımın hücumdaki üretkenliğini artırmayı hedeflediği belirtiliyor.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan radikal kararlar: Yıldız isme kesik! Sistem değişiyor-7
LUKAKU VE MURİÇ AYNI ANDA SAHADA

Teknik heyetin üzerinde durduğu en dikkat çekici seçenek ise çift forvetli sistem.

İsmail Kartal'ın Lukaku ile Vedat Muriç'i aynı anda ilk 11'de sahaya sürmeyi planladığı öğrenildi.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan radikal kararlar: Yıldız isme kesik! Sistem değişiyor-8
Bu tercihin uygulanması halinde Fenerbahçe'nin Eyüpspor karşısında hücum hattında daha doğrudan bir oyun sergilemesi bekleniyor.

Kartal'ın maç öncesindeki son antrenmanlarda farklı formasyonları değerlendireceği aktarıldı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan radikal kararlar: Yıldız isme kesik! Sistem değişiyor-9
AZİZ YILDIRIM SAMANDIRA'DA

Fenerbahçe'de kadro planlamasının yanı sıra yönetim cephesinde de hareketlilik yaşandı.

Başkan Aziz Yıldırım'ın takım ve teknik heyetle görüşmek amacıyla Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gittiği öğrenildi.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan radikal kararlar: Yıldız isme kesik! Sistem değişiyor-10
Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında pazar günü saat 17.00'de Eyüpspor'u konuk edecek. Sarı-lacivertliler bu karşılaşmanın ardından milli araya girecek.

Milli ara sonrasında Fenerbahçe, 10 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

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