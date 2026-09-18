

Gaziantep FK karşılaşmasında beklenen performansı ortaya koyamayan Kerem Aktürkoğlu'nun Eyüpspor maçında yedek kulübesine çekilmesi seçenekler arasında bulunuyor. Kartal'ın sol kanatta farklı bir oyuncuya görev vermeyi değerlendirdiği kaydedildi.



ORTA SAHADA NENE PLANI Fenerbahçe'de değişiklik beklenen bir diğer bölge ise orta saha. İsmail Kartal'ın Kante, Guendouzi ve İsmail Yüksek'ten oluşan üçlü orta saha düzenini değiştirmeyi planladığı ifade edildi.



Bu doğrultuda Nene'nin daha fazla sorumluluk üstleneceği bir oyun planı üzerinde duruluyor. Kartal'ın orta sahadaki değişiklikle birlikte takımın hücumdaki üretkenliğini artırmayı hedeflediği belirtiliyor.



LUKAKU VE MURİÇ AYNI ANDA SAHADA Teknik heyetin üzerinde durduğu en dikkat çekici seçenek ise çift forvetli sistem. İsmail Kartal'ın Lukaku ile Vedat Muriç'i aynı anda ilk 11'de sahaya sürmeyi planladığı öğrenildi.