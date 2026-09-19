Erdoğan-Trump görüşmesi için kritik hafta: New York’ta İran, Suriye, F-35 ve S-400 dosyaları masada
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında temaslarda bulunmak üzere 20 Eylül Pazar günü New York’a gidecek. Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirmesi beklenen görüşme, haftanın en kritik diplomasi başlıklarından biri olacak. New York’ta Türkevi ve Birleşmiş Milletler Genel Merkezi çevresinde hazırlıklar sürerken, güvenlik önlemleri de artırıldı.
Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nun genel görüşmeleri 22 Eylül Salı günü başlayacak. Dünya liderlerini New York'ta bir araya getirecek görüşmeler 22-26 Eylül tarihlerinde devam edecek ve 28 Eylül'de sona erecek.
A Haber muhabiri İrfan Sapmaz, New York'tan yaptığı canlı yayında Erdoğan ile Trump'ın BM Genel Kurulu'nun ilk gününde aynı oturumda kürsüye çıkmasının beklendiğini aktardı. Sapmaz, geçici konuşmacı programına göre Trump'ın ikinci, Erdoğan'ın ise dördüncü sırada yer aldığını belirtti.
ERDOĞAN VE TRUMP AYNI OTURUMDA
Programın değişmemesi halinde iki lider yalnızca aynı hafta değil, aynı gün ve aynı oturumda Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde bulunacak. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın daha önce yaptığı açıklamada da Trump ile Erdoğan'ın BM Genel Kurulu marjında New York'ta görüşeceği belirtilmişti. Görüşmenin kesin saati ve yeri ise henüz açıklanmadı.
MASADA İRAN VE YENİ GÜVENLİK DENGESİ
Erdoğan-Trump görüşmesinin öne çıkan başlıklarından birinin İran ve Orta Doğu'da oluşan yeni güvenlik dengeleri olması bekleniyor. Türkiye'nin İran'la sınırı bulunan bir NATO ülkesi olması, Ankara'nın bölgesel gelişmelere ilişkin pozisyonunu görüşmenin önemli başlıklarından biri haline getiriyor.
İrfan Sapmaz, canlı yayında Türkiye-İran ekonomik ilişkileri ile Bank Mellat'ın bazı faaliyetlerine ilişkin son gelişmelerin de görüşme öncesinde dikkat çeken başlıklar arasında bulunduğunu aktardı.
SURİYE VE İSRAİL DOSYASI
Görüşmede Suriye'nin geleceği, bölgesel güvenlik ve Türkiye-İsrail hattındaki gerilimin de ele alınması bekleniyor.
Washington ile Ankara'nın özellikle Suriye'deki gelişmeler ve bölgedeki yeni güvenlik mimarisi konusunda görüş alışverişinde bulunabileceği değerlendiriliyor.
F-35 VE S-400 YENİDEN GÜNDEMDE
Savunma ilişkileri de Erdoğan-Trump görüşmesinin önemli başlıklarından biri olacak.
Türkiye'nin F-35 programına yeniden dönüşü, S-400 hava savunma sistemi nedeniyle uygulanan yaptırımlar ve iki ülke arasındaki savunma sanayii iş birliği uzun süredir Ankara-Washington hattındaki temel dosyalar arasında bulunuyor.
Trump'ın daha önce Türkiye'ye F-35 satışı konusunda değerlendirme yapılabileceğine ilişkin mesajları da görüşme öncesinde yeniden gündeme geldi.
NEW YORK'TA NETANYAHU FAKTÖRÜ
BM haftasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da New York'ta bulunması bekleniyor. Ancak ABD'li bir yetkili, Netanyahu'nun Trump'la görüşmesi planlanan liderler arasında yer almadığını ve iki liderin yoğun programları nedeniyle görüşme ihtimalinin düşük olduğunu bildirdi. Netanyahu'nun perşembe günü BM Genel Kurulu'na hitap etmesi ve New York'ta yaklaşık bir gün kalması bekleniyor. İsrail Başbakanlık Ofisi ise ABD programının henüz kesinleşmediğini açıkladı.
İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın da BM haftasında New York'ta bulunması bekleniyor. Böylelikle Türkiye, ABD, İran ve İsrail'i ilgilendiren kritik başlıklar aynı hafta New York diplomasisinin merkezinde olacak.
TÜRKEVİ'NDE ERDOĞAN HAZIRLIĞI
Başkan Erdoğan'ın New York ziyareti öncesinde Türkevi'nde hazırlıklar sürüyor. BM Genel Kurulu haftası öncesinde bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, dünya liderlerinin kente gelişiyle birlikte diplomasi trafiğinin de yoğunlaşması bekleniyor.
Erdoğan'ın New York temasları boyunca Türkevi'nin önemli buluşma noktalarından biri olması bekleniyor.
Kartal Belediyesinde ihale skandalı
Kaşif Kozinoğlu dosyasında yeni gelişme