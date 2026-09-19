Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nun genel görüşmeleri 22 Eylül Salı günü başlayacak. Dünya liderlerini New York'ta bir araya getirecek görüşmeler 22-26 Eylül tarihlerinde devam edecek ve 28 Eylül'de sona erecek. A Haber muhabiri İrfan Sapmaz, New York'tan yaptığı canlı yayında Erdoğan ile Trump'ın BM Genel Kurulu'nun ilk gününde aynı oturumda kürsüye çıkmasının beklendiğini aktardı. Sapmaz, geçici konuşmacı programına göre Trump'ın ikinci, Erdoğan'ın ise dördüncü sırada yer aldığını belirtti.

New York’ta gözler Erdoğan-Trump görüşmesinde! Türkevi’nde hazırlık (Fotoğraflar AA'dan alınmıştır.) ERDOĞAN VE TRUMP AYNI OTURUMDA Programın değişmemesi halinde iki lider yalnızca aynı hafta değil, aynı gün ve aynı oturumda Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde bulunacak. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın daha önce yaptığı açıklamada da Trump ile Erdoğan'ın BM Genel Kurulu marjında New York'ta görüşeceği belirtilmişti. Görüşmenin kesin saati ve yeri ise henüz açıklanmadı.