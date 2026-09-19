Kartal Belediyesi'nin 15 milyon TL'lik ihalesinde eksik baskı, kayıp liste ve tasarruf ihlali ortaya çıktı
Kartal Belediyesinin yaklaşık 15 milyon lirayı bulan tanıtım ve baskı ihalesi denetime takıldı; şartnamedekinden en az 40 sayfa eksik basılan çocuk dergileri, parası ödendiği halde kime ve nereye ulaştırıldığı belgelenemeyen dağıtım hizmeti ve Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'ne rağmen matbaaya gönderilen dijital yayınlar dosyada peş peşe sıralandı.
Kartal Belediyesinin 2025 yılında gerçekleştirdiği "Kültürel Etkinliklerin Duyurulmasına Yönelik Muhtelif Malzeme Alımı İşi" ihalesine ilişkin dosyada dikkat çeken tespitler yer aldı. 12 milyon 516 bin 500 TL bedelle sonuçlanan ihalede yüzde 19,30 oranında iş artışına gidildi. Çocuk dergilerinin şartnamede belirtilen sayfa sayısından en az 40 sayfa eksik basıldığı belirlenirken, dağıtım hizmeti için ödeme yapılmasına rağmen yayınların hangi adreslere teslim edildiğini gösteren bilgilerin dosyada bulunmadığı kaydedildi.
İHALE TEK TEKLİFLE SONUÇLANDI
Kartal Belediyesi tarafından 2025 yılında gerçekleştirilen ihaleye ilişkin dosyada, baskı ve dağıtım süreçleriyle ilgili çeşitli tespitlere yer verildi.
Açık ihale yöntemiyle yapılan ihalede, ihale dokümanını yalnızca belediye şirketinin indirdiği ve başka bir firmanın teklif sunmadığı görüldü. Tek geçerli teklifin ardından ihale, 12 milyon 516 bin 500 TL bedelle belediye şirketine verildi.
İhale sonrasında iş kapsamında yüzde 19,30 oranında artış yapıldı. Böylece 12 milyon 516 bin 500 TL olan başlangıç bedelinin toplam büyüklüğü yaklaşık 15 milyon TL'ye ulaştı.
ŞARTNAMEDEKİ SAYFA SAYISINDAN EN AZ 40 SAYFA EKSİK
İhale kapsamında hazırlanan çocuk dergileriyle ilgili incelemede, şartnamede öngörülen sayfa sayısı ile fiili baskı arasında fark bulunduğu tespit edildi.
Şartnamede belirtilen içerik ve sayfa sayısına göre hazırlanması gereken çocuk dergilerinin en az 40 sayfa eksik basıldığı belirlendi. İhale kapsamında basılan dergilerin toplam adedi dikkate alındığında, eksik sayfaların toplamının yüz binleri bulabileceği hesaplandı.
Dosyadaki tespit, şartnamede belirlenen baskı içeriğinin eksiksiz yerine getirilip getirilmediği ve eksik sayfalara rağmen ödeme yapılıp yapılmadığı sorularını gündeme getirdi.
DAĞITIM HİZMETİNDE TESLİMAT LİSTESİ BULUNMADI
İhale yalnızca yayınların basımını değil, basılan kitapçıkların şehir içi ve şehir dışı dağıtımını da kapsadı.
Dağıtım hizmetine ilişkin olarak yayınların hangi kurumlara, hangi adreslere ve kaç adet gönderildiğini gösteren bilgilerin dosyada bulunması gerekirken, denetim kapsamında belediyeden bu bilgilerin sunulmasının istendiği belirtildi.
Ancak yayınların teslim edildiği adresleri, kurumları ve teslim miktarlarını gösteren açık ve denetlenebilir bir teslimat listesinin sunulmadığı kaydedildi. Bu nedenle dağıtım kaleminin hangi kapsamda gerçekleştirildiğinin ihale dosyasındaki belgeler üzerinden ortaya konulması gündeme geldi.
DİJİTAL YAYINLARIN FİZİKSEL BASKISI DA DOSYADA
İhale dosyasındaki bir diğer dikkat çekici başlık ise dijital ortamda bulunan bazı yayınların fiziksel olarak bastırılması oldu.
"K Edebiyat", "K Çocuk" ve "Yolu Kartal'dan Geçenler" gibi yayınların dijital ortamda bulunmasına rağmen basımının gerçekleştirildiği belirtildi.
Söz konusu süreç, Cumhurbaşkanlığının 2024/7 sayılı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi kapsamında yayınların elektronik ortamda hazırlanmasına ilişkin düzenlemeler çerçevesinde de dosyada değerlendirildi.
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