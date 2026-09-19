Ancak yayınların teslim edildiği adresleri, kurumları ve teslim miktarlarını gösteren açık ve denetlenebilir bir teslimat listesinin sunulmadığı kaydedildi. Bu nedenle dağıtım kaleminin hangi kapsamda gerçekleştirildiğinin ihale dosyasındaki belgeler üzerinden ortaya konulması gündeme geldi.

Dağıtım hizmetine ilişkin olarak yayınların hangi kurumlara, hangi adreslere ve kaç adet gönderildiğini gösteren bilgilerin dosyada bulunması gerekirken, denetim kapsamında belediyeden bu bilgilerin sunulmasının istendiği belirtildi.

İhale yalnızca yayınların basımını değil, basılan kitapçıkların şehir içi ve şehir dışı dağıtımını da kapsadı.

DİJİTAL YAYINLARIN FİZİKSEL BASKISI DA DOSYADA

İhale dosyasındaki bir diğer dikkat çekici başlık ise dijital ortamda bulunan bazı yayınların fiziksel olarak bastırılması oldu.

"K Edebiyat", "K Çocuk" ve "Yolu Kartal'dan Geçenler" gibi yayınların dijital ortamda bulunmasına rağmen basımının gerçekleştirildiği belirtildi.

Söz konusu süreç, Cumhurbaşkanlığının 2024/7 sayılı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi kapsamında yayınların elektronik ortamda hazırlanmasına ilişkin düzenlemeler çerçevesinde de dosyada değerlendirildi.

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