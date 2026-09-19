Soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla dinlenen Hasan Atilla Uğur'a, Kozinoğlu'nun rahatsızlandığı dakikalar ve cezaevi kamera görüntüleri üzerinden peş peşe sorular yöneltildi. Uğur, Kozinoğlu'nun rahatsızlandığında kendisine seslendiğini, yanına gittiğinde göğsünün sıkıştığını söylediğini ve bunun üzerine dil altı hapı verdiğini anlattı. Ancak Uğur, kritik önemdeki ilacı nereden temin ettiğini hatırlamadığını söyledi.

Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümünde yeni ifade: Hasan Atilla Uğur’a dil altı hapı, bardak ve kamera kaydı soruldu (Fotoğraflar Takvim foto arşivinden alınmıştır.)

"DİL ALTI HAPINI NEREDEN ALDIĞIMI HATIRLAMIYORUM"

Uğur ifadesinde, Kozinoğlu'nun odasına geçtiğini, kısa süre sonra kendisine seslendiğini ve "Senin dil altı hapın vardı, bana ondan getir" dediğini anlattı.

Kozinoğlu'na dil altı hapı verdiğini belirten Uğur, savcılıktaki ifadesinde şu dikkat çekici beyanda bulundu:

"Ben de istediği dil altı hapını verdim ancak nereden alıp verdiğimi hatırlamıyorum. Tansiyon cihazını da nereden aldığımızı hatırlamıyorum."

Kozinoğlu'nun ölümünden önceki son dakikalarda kullanılan ilaç ve tansiyon cihazının kaynağına ilişkin bu belirsizlik, soruşturma tutanağındaki dikkat çeken başlıklardan biri oldu.