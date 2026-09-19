Ocak 2027 emekli zammı hesaplaması! Yeni yılda memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? İşte kalem kalem tek liste...
Memur ve memur emeklileri için Ocak ayında yapılması beklenen yüzde 7 ila yüzde 8,73 oranındaki zamla birlikte maaş tablosu yeniden şekilleniyor. Enflasyon tahminlerine dayanan bu artış oranlarıyla birlikte, halen 70.224 TL olan en düşük memur maaşı 75.140 TL ile 76.355 TL aralığına yükselirken; en düşük memur emeklisi aylığı ise 33.734 TL ile 34.279 TL seviyesine ulaşacak. Bu doğrultuda 65 yaş ve engelli aylıklarına, kıdem tazminatı tavanından bedelli askerlik ücretine kadar pek çok kalemde yaşanması beklenen artışlar tablolara yansıyor.
Yaklaşan ocak ayı milyonlar için zam ayı olacak. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kapsamında memurlara yüzde 5 zam ve 2026'nın ikinci yarısındaki TÜFE'nin yüzde 7'yi aşan kısmı üzerinden fark yansıtılırken, enflasyon tahminlerine göre ocak artışının yüzde 7 ile 8.73 aralığında olması bekleniyor.
Bu artış; memurların yanı sıra memur emeklilerinden sosyal destek alanlara, özel sektör çalışanlarından bedelli askerlik planlayanlara kadar pek çok kesime yansıyacak. İşte ocakta beklenen tutarlar:
MEMURA EN AZ 75-76 BİN TL
Memur maaş katsayısındaki artışla kamu görevlilerinin aylıkları yeniden hesaplanacak. Halen en düşük memur maaşı 70 bin 224 lira. Bu maaş 75 bin 140-76 bin 355 lira aralığına yükselecek.
YENİ AİLE YARDIMI
Memurların eş yardımı 3 bin 581 liradan 3 bin 832-3 bin 894 lira aralığına çıkacak. Çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 787,76 liradan 843- 856, 6 yaş üstü için 393,88 liradan 421-428 lira aralığına ulaşacak.
AYLIK BİN 211 TL İKRAMİYE
Memur maaş katsayısındaki artış kamu görevlilerinin toplu sözleşme ikramiyelerine de yansıyacak. Bin 113 lira 88 kuruştan bin 192-bin 211 lira seviyesine gelecek.
EMEKLİYE EN AZ 33 BİN 734 TL
Memur emeklilerinin hem maaşı hem de yüzde 4-5 oranındaki ek ödemeleri artacak. En düşük aylık 33 bin 734-34 bin 279 lira aralığına ulaşacak.
YAŞLIYA EN AZ 7 BİN 765 TL
Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara halen aylık 7 bin 257 lira ödeme yapılırken; bu tutar 7 bin 765-7 bin 891 lira aralığına çıkacak.
EVDE BAKIM YARDIMI 17 BİN TL SEVİYESİNE GELECEK
Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 15 bin 755 lira tutarındaki evde bakım yardımı 16 bin 858-17 bin 130 lira seviyesine gelecek.
ENGELLİ AYLIĞI ARTIYOR
Yüzde 40-69 engeli olanlara ve 18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına ödenen aylık 5 bin 793 liradan 6 bin 199- 6 bin 299, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 8 bin 690 liradan 9 bin 298-9 bin 449 lira aralığına yükselecek.
HASTALARA ÖDEME YÜKSELECEK
Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan yardım da 16 bin 858-17 bin 130 lira seviyesine ulaşacak.
AİLELERE ÇOCUK DESTEĞİ
Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri de artacak. Ortalama ödeme 11 bin 38 liradan 11 bin 811- 12 bin 2 lira aralığına çıkacak.
TAZMİNAT HESABI DEĞİŞİYOR
Özel sektör çalışanlarının kıdem tazminatı tavanı memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek. Halen tazminat tavanı 73 bin 729 lira 87 kuruş. Bu tutarı aşan kazancı olanlara binde 7.59 damga vergisi kesilerek her yıl için en çok 73 bin 170 lira ödeme yapılıyor.
Tazminat tavanı tahmine göre 78 bin 891-80 bin 166 liraya ulaşacak. Damga vergisi kesilmiş olarak yıllık en çok 78 bin 292-79 bin 558 lira kıdem tazminatı ödenecek.
BEDELLİYE YENİ TARİFE
Bedelli askerlik yapmak için başvuran gençler halen 472 bin 653 lira öderken, bu tutar tahmine göre 505 bin 739- 513 bin 916 lira aralığına çıkacak.
Tahminlerine göre yüzde 7 ile 8.73 aralığında durum: