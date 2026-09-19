Yaklaşan o cak ayı milyonlar için zam ayı olacak. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kapsamında memurlara yüzde 5 zam ve 2026'nın ikinci yarısındaki TÜFE'nin yüzde 7'yi aşan kısmı üzerinden fark yansıtılırken, enflasyon tahminlerine göre ocak artışının yüzde 7 ile 8.73 aralığında olması bekleniyor.

Bu artış; memurların yanı sıra memur emeklilerinden sosyal destek alanlara, özel sektör çalışanlarından bedelli askerlik planlayanlara kadar pek çok kesime yansıyacak. İşte ocakta beklenen tutarlar:

Memur ve emekli için yeni yılda zam senaryoları netleşiyor. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv)

MEMURA EN AZ 75-76 BİN TL

Memur maaş katsayısındaki artışla kamu görevlilerinin aylıkları yeniden hesaplanacak. Halen en düşük memur maaşı 70 bin 224 lira. Bu maaş 75 bin 140-76 bin 355 lira aralığına yükselecek.

VERİLER TAHMİN ARALIĞI 2026 enflasyonu % 28-34.47 Zam oranı % 7-8.73 Memur/en az 75.140-76.355 TL Emekli/en az 33.734-34.279 TL

YENİ AİLE YARDIMI

Memurların eş yardımı 3 bin 581 liradan 3 bin 832-3 bin 894 lira aralığına çıkacak. Çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 787,76 liradan 843- 856, 6 yaş üstü için 393,88 liradan 421-428 lira aralığına ulaşacak.