Erdoğan, "Şehitlerimizin kanlarıyla sulanan bu cennet vatanda milletimiz özgürce yaşasın diye bedel ödeyen gazilerimize bilhassa şükranlarımı sunuyorum. Hayatta olan gazilerimize bereketli ömürler diliyor, ebediyete irtihal eden gazilerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

ŞÜHEDANIN EMANETİNİ BAŞ TACI EDİYORUZ

Türkiye'nin şehitlerinin hatırasına sahip çıkan bir millet olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Bizler şehitleriyle yaşayan, şühedanın emanetini baş tacı eden, ona gözü gibi bakan bir milletiz. Devletimiz yolunu ve yönünü, şehitlerimizin canlarını ortaya koyarak savunduğu değerlere, ülkülere ve hedeflere göre tayin ediyor."

Erdoğan, milletin şehitlerin hatırasını her şartta koruduğunu belirterek, "Şahsen böyle vefakâr, böyle yüce gönüllü bir milletin evladı olduğum için Rabbime hamdediyorum" dedi.

"ZAFERLERİMİZ EMPERYALİSTLERİN LÜTFUYLA KAZANILMADI"

Türkiye'nin tarih boyunca verdiği mücadelelere işaret eden Erdoğan, "Bizim zaferlerimiz emperyalistlerin lütfuyla değil, asırlardır şehit ve gazilerimizin mübarek kanlarıyla kazanılmıştır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Hicaz'dan Yemen'e, Mohaç'tan Kudüs'e, Kut'ül-Amare'den Preveze'ye kadar geniş bir coğrafyada şehit ve gazilerin fedakârlıklarının izlerinin bulunduğunu söyledi.

Terörle mücadelede de çok sayıda şehit verildiğini ifade eden Erdoğan, "Tam bin yıldır onurumuzla, gururumuzla, vakarımızla bu topraklarda yaşayabilmek için nice koçyiğitleri, nice civanmertleri içimiz kan ağlayarak toprağa verdik. Ama ne olursa olsun ümidimizi yitirmedik" dedi.