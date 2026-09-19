Başkan Erdoğan: Terörsüz Türkiye sürecini bir devlet projesi olarak yürütüyoruz
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla 571 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamu kurum ve kuruluşlarına atamasını gerçekleştirdi. İstanbul'da düzenlenen kura törenine katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Terörsüz Türkiye sürecinin bir devlet projesi olarak yürütüldüğünü belirterek, “Geride bıraktığımız iki yılda tüm tahriklere, tüm tuzaklara rağmen önemli mesafeler katettik” dedi. Erdoğan, yeni atamalarla kamuda istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısının 53 bin 179'a yükseldiğini açıkladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında İstanbul'da düzenlenen Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınlarının Kamu Kurumlarına Atama Kurası Töreni'ne katıldı.
Törende konuşan Erdoğan, şehitleri rahmetle anarken gazilere ve ailelerine şükranlarını sundu.
Erdoğan, "Şehitlerimizin kanlarıyla sulanan bu cennet vatanda milletimiz özgürce yaşasın diye bedel ödeyen gazilerimize bilhassa şükranlarımı sunuyorum. Hayatta olan gazilerimize bereketli ömürler diliyor, ebediyete irtihal eden gazilerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.
ŞÜHEDANIN EMANETİNİ BAŞ TACI EDİYORUZ
Türkiye'nin şehitlerinin hatırasına sahip çıkan bir millet olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:
"Bizler şehitleriyle yaşayan, şühedanın emanetini baş tacı eden, ona gözü gibi bakan bir milletiz. Devletimiz yolunu ve yönünü, şehitlerimizin canlarını ortaya koyarak savunduğu değerlere, ülkülere ve hedeflere göre tayin ediyor."
Erdoğan, milletin şehitlerin hatırasını her şartta koruduğunu belirterek, "Şahsen böyle vefakâr, böyle yüce gönüllü bir milletin evladı olduğum için Rabbime hamdediyorum" dedi.
"ZAFERLERİMİZ EMPERYALİSTLERİN LÜTFUYLA KAZANILMADI"
Türkiye'nin tarih boyunca verdiği mücadelelere işaret eden Erdoğan, "Bizim zaferlerimiz emperyalistlerin lütfuyla değil, asırlardır şehit ve gazilerimizin mübarek kanlarıyla kazanılmıştır" ifadelerini kullandı.
Erdoğan, Hicaz'dan Yemen'e, Mohaç'tan Kudüs'e, Kut'ül-Amare'den Preveze'ye kadar geniş bir coğrafyada şehit ve gazilerin fedakârlıklarının izlerinin bulunduğunu söyledi.
Terörle mücadelede de çok sayıda şehit verildiğini ifade eden Erdoğan, "Tam bin yıldır onurumuzla, gururumuzla, vakarımızla bu topraklarda yaşayabilmek için nice koçyiğitleri, nice civanmertleri içimiz kan ağlayarak toprağa verdik. Ama ne olursa olsun ümidimizi yitirmedik" dedi.
ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERE DESTEKLERİ ANLATTI
Erdoğan, hükümet olarak şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarına yönelik çok sayıda düzenlemeyi hayata geçirdiklerini söyledi.
2012'de terörle mücadele şehitlerinin yakınlarına tanınan istihdam hakkının 1'den 2'ye çıkarıldığını hatırlatan Erdoğan, 2013'te vazife ve harp malullüğü kapsamında hayatını kaybedenlerin yakınlarına 2, malul olanlara ise 1 istihdam hakkı sağlandığını belirtti.
Erdoğan, 2016'da şehit yakınlarına araç alımlarında ÖTV muafiyeti getirildiğini, 2023'te ise muharip gazilerin şeref aylıklarının sosyal güvence durumuna bakılmaksızın asgari ücret tutarında ödenmesinin sağlandığını kaydetti.
Şehit ve gazi çocuklarının özel öğretim kurumlarında ücretsiz eğitim imkânına kavuştuğunu belirten Erdoğan, ücretsiz seyahat kartlarından doğal gaz ve uçak bileti indirimlerine kadar birçok uygulamanın devreye alındığını söyledi.
571 KİŞİ DAHA KAMUYA ATANDI
Erdoğan, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarının kamuya istihdamına ilişkin rakamları da paylaştı.
1995-2002 döneminde 6 bin 315 kişinin kamu kurumlarına atandığını belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
"Bugün çekeceğimiz kuralarla 571 kardeşimizi daha kamu kurumlarına yerleştirecek, kamuda istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısını tam 53 bin 179'a yükselteceğiz."
Erdoğan, ataması gerçekleştirilen şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarına yeni görevlerinde başarı diledi.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ DEVLET PROJESİ
Konuşmasının devamında Terörsüz Türkiye sürecine değinen Erdoğan, sürecin devlet projesi olarak yürütüldüğünü vurguladı.
Erdoğan, "Şehitlerimiz 86 milyonun huzur, güven ve dayanışma içinde kardeşçe bir arada yaşayabilmesi için serden geçtiler. Aynı şekilde gazilerimiz, milletimizin müessir ve muteber bir ülkede özgür ve bağımsız bir şekilde hayat sürebilmesi için kanlarını akıttılar" dedi.
Terörün tamamen ortadan kaldırılması hedefini vurgulayan Erdoğan, "Ocaklarımıza yarım asırdır kor ateşler düşüren terör musibetini tamamen ortadan kaldırmak için başlattığımız Terörsüz Türkiye sürecini bir devlet projesi olarak tam da bu yüzden yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.
"TÜM TAHRİKLERE RAĞMEN ÖNEMLİ MESAFELER KATETTİK"
Süreçte son iki yılda önemli mesafe alındığını belirten Erdoğan, şunları söyledi:
"Geride bıraktığımız iki yılda tüm tahriklere, tüm tuzaklara rağmen önemli mesafeler katettik. Özellikle son altı ayda komşumuz İran ve Körfez bölgesi başta olmak üzere çevremizde meydana gelen savaş ve krizlerin sağduyuyla yönetilmesinde Terörsüz Türkiye sürecimizin çok stratejik katkıları oldu."
KARDEŞİ KARDEŞE KIRDIRMA PLANLARI BOŞA DÜŞTÜ
Türkiye'nin bölgedeki krizlerde izlediği politikaya dikkat çeken Erdoğan, "Yeni fitne ateşleri yakarak kardeşi kardeşe kırdırma planları ülkemizin gayretleri sayesinde hamdolsun boşa düştü" dedi.
Suriye'den de umut verici haberler geldiğini söyleyen Erdoğan, terör meselesinin kardeş kanı dökülmeden çözülmesi yönündeki gelişmelere destek verdiklerini ifade etti.
"MECLİSİMİZ GÖRÜLMEMİŞ BİR UZLAŞI ÖRNEĞİ SERGİLEDİ"
Erdoğan, TBMM'de 467 oyla kabul edilen düzenlemeye ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.
"Gazi Meclisimizde 467 oy gibi tarihi bir mutabakatla kabul edilip yasalaşan kanunla kritik bir eşiği daha aşmış olduk" diyen Erdoğan, "Meclisimiz Türk siyasetinde daha önce hiç görülmemiş bir uzlaşı örneği sergileyerek sürece büyük bir güven aşıladı" ifadelerini kullandı.
Erdoğan, Türkiye ile birlikte bölgenin tamamının huzur ve istikrara kavuşması için çalışmaların kararlılıkla süreceğini söyledi.
"BÖLGEMİZİN TAMAMINI HUZURA KAVUŞTURACAĞIZ"
Terörün Türkiye'de yeniden zemin bulmaması için gereken adımların atılacağını belirten Erdoğan, "İnşallah son düzlüğü de geçecek, ülkemizle birlikte bölgemizin tamamını huzur ve istikrara kavuşturacağız" dedi.
Erdoğan, "Terörün bu topraklarda bir daha asla zemin bulmaması, bizlere yeni acılar yaşatmaması, ocaklara yeni ateşler düşürmemesi için gereken her türlü adımı kararlılıkla atacağız" ifadelerini kullandı.
"ŞEHİT VE GAZİLERİMİZİN EMANETLERİNİ RENCİDE ETTİRMEYECEĞİZ"
Şehit ve gazi yakınlarının hassasiyetlerinin gözetileceğini vurgulayan Erdoğan, "Şehitlerimizin asil ve aziz ruhlarını incitecek, gazilerimizin emeklerini boşa düşürecek, şehit ve gazi yakınlarımızı rencide edecek hiçbir girişime bugüne kadar müsaade etmedik, bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz" dedi.
"SİYONİST ŞEBEKELERE UMDUKLARI FIRSATI VERMEYECEĞİZ"
Erdoğan, Terörsüz Türkiye sürecinden rahatsızlık duyan çevrelerin bulunduğunu ifade ederek, "Siyonist katliam şebekesi başta olmak üzere hangi odakların bu süreçten rahatsızlık duyduğunu sizler zaten görüyorsunuz. Allah'ın izniyle bunlara umdukları fırsatı vermeyeceğiz" dedi.
Yaklaşık 50 yıldır terörden çıkar sağlayan yapılara karşı mücadelenin süreceğini söyleyen Erdoğan, "Terör endüstrisinden beslenen millet ve memleket düşmanlarının da hortumlarını tek tek keseceğiz" ifadelerini kullandı.
Erdoğan, konuşmasının sonunda ataması yapılan 571 şehit yakını, gazi ve gazi yakınına yeni görevlerinde başarı dileyerek Gaziler Günü'nü kutladı.
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