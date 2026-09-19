İfadesinde hakkındaki tüm iddiaları reddeden ünlü oyuncu, uyuşturucu veya uyarıcı maddeyle hiçbir temasının bulunmadığını vurguladı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve gösteri dünyasından birçok tanınan ismi kapsayan uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'nin kolluk ve savcılık birimlerine verdiği ifadenin detayları ortaya çıktı.

Aras Bulut İynemli. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

TELEFON ŞİFRESİNİ KENDİ RIZASIYLA VERDİ

Soruşturma birimlerinin dijital materyaller üzerindeki incelemelerine kolaylık sağladığını belirten İynemli, telefonunda herhangi bir gizli şifreleme uygulaması bulunmadığını dile getirdi ve şifreyi kendi rızasıyla verdi. Ünlü oyuncu ifadesinde şu ifadelere yer verdi:

"Telefonumda ve kullanmış olduğum uygulamalarda ekstra olarak şifreleme yoktur. Sadece tuş kilidi şifresi bulunmaktadır. Kendi rızam ile bu şifreyi veriyorum."

"NE KULLANDIM NE DE KİMSE ARACILIĞIYLA ALDIM"

Uyuşturucu ticareti veya kullanımıyla ilgili herhangi bir organizasyonun içinde yer almadığını belirten İynemli, para transferi ya da aracı kullanma iddialarını da kesin bir dille yalanladı:

"Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmıyorum. Uyuşturucu ve uyarıcı madde sattığı bilinen biri ile irtibat kurmadım. Uyuşturucu ve uyarıcı madde almak için birini aracı kılmadım. Herhangi birine bu maksat ile para transferi yapmadım. İkametimde veya kapalı açık alanlarda, yat, tekne vb. deniz araçlarında herhangi bir parti ve herhangi bir eğlence amaçlı organizasyon düzenlemedim."