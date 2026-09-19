Riyad Havalimanı yakınlarında dumanlar yükseldi! Suudi Arabistan'dan peş peşe uyarılar
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Kral Halid Uluslararası Havalimanı yakınlarında yükselen alev ve yoğun dumanların ardından Yemen'deki Husiler, kentin hassas noktalarına füze ve İHA’larla saldırdıklarını açıkladı. Yanbu'daki Aramco tesisini de hedef aldıklarını duyuran grup, operasyonun Sanaa'ya yapılan saldırılara misilleme olduğunu belirtti.
Suudi Arabistan'ın hava saldırısı tehdidi uyarısının ardından Riyad Havalimanı yakınlarında alevler ve duman görüldü.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gece boyunca çalan hava saldırısı uyarı sirenleri ve patlama seslerinin ardından sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kral Halid Uluslararası Havalimanı yakınlarında yükselen devasa siyah duman sütunu ve alevlerin ardından Yemen'deki Husiler saldırıyı üstlendi.
RİYAD HAVALİMANI'NDAN DUMANLAR YÜKSELDİ
Reuters'ın bir görgü tanığına dayandırdığı habere göre, Riyad Havalimanı yakınında dumanların yükseldiği görüldü.
Suudi yetkililer uyarı yayımladı, ardından tehlikenin geçtiğine dair bildirimde bulundu.
HUSİLERDEN MİSİLLEME AÇIKLAMASI: "HASSAS NOKTALARI VURDUK"
Yemen'deki Husi milisleri, Riyad'daki "hassas" noktalara füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) geniş çaplı bir operasyon düzenlediklerini duyurdu. Husi kaynakları, bu saldırının Suudi Hava Kuvvetleri'nin Sanaa'ya düzenlediği hava operasyonlarına yanıt olarak gerçekleştirildiğini bildirdi.
Milisler ayrıca Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısındaki önemli petrol ihracat merkezlerinden biri olan Yanbu kentindeki bir Aramco tesisini de hedef aldıklarını açıkladı.
HAVALİMANI YAKIT DEPOLARI ALEV ALEV
Reuters'ın servis ettiği görüntü ve fotoğraflarda, Kral Halid Uluslararası Havalimanı otoyolu ve terminal binalarının hemen arkasında, yakıt depoları olduğu anlaşılan yapılardan alevler ve yoğun siyah dumanların yükseldiği görüldü.
Görgü tanıkları ve bölgedeki gazeteciler, tehlikenin geçtiği bildirilmeden önce kent genelinde güçlü patlama seslerinin duyulduğunu aktardı. Suudi yetkililer gece boyunca Riyad ve El-Harj şehirlerinde telefonlara acil durum uyarı mesajları gönderdi. Cumartesi sabah saatlerinde ise tehlikenin geçtiği duyuruldu.
BMGK'DAN SERT KINAMA
Bölgede tansiyon yükselirken Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Cuma günü yaptığı açıklamayla Suudi Arabistan'a yönelik Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadı. BMGK, özellikle sivilleri ve enerji altyapısını hedef alan bu eylemlerin küresel petrol arzı ve bölgesel güvenlik için büyük tehdit oluşturduğunu vurguladı.