Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gece boyunca çalan hava saldırısı uyarı sirenleri ve patlama seslerinin ardından sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kral Halid Uluslararası Havalimanı yakınlarında yükselen devasa siyah duman sütunu ve alevlerin ardından Yemen'deki Husiler saldırıyı üstlendi.

RİYAD HAVALİMANI'NDAN DUMANLAR YÜKSELDİ

Reuters'ın bir görgü tanığına dayandırdığı habere göre, Riyad Havalimanı yakınında dumanların yükseldiği görüldü.

Suudi yetkililer uyarı yayımladı, ardından tehlikenin geçtiğine dair bildirimde bulundu.

Riyad'da saldırı uyarısı ve patlama!

HUSİLERDEN MİSİLLEME AÇIKLAMASI: "HASSAS NOKTALARI VURDUK"

Yemen'deki Husi milisleri, Riyad'daki "hassas" noktalara füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) geniş çaplı bir operasyon düzenlediklerini duyurdu. Husi kaynakları, bu saldırının Suudi Hava Kuvvetleri'nin Sanaa'ya düzenlediği hava operasyonlarına yanıt olarak gerçekleştirildiğini bildirdi.

Milisler ayrıca Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısındaki önemli petrol ihracat merkezlerinden biri olan Yanbu kentindeki bir Aramco tesisini de hedef aldıklarını açıkladı.