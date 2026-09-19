SÜRECİN YASAL GÜVENCELERİNİ ANLATTI

TBMM'de kurulan komisyonun çalışmalarına da değinen Kurtulmuş, 21 toplantının ardından hazırlanan raporun 50 milletvekilinden 47'sinin oyuyla kabul edildiğini söyledi. Kurtulmuş, 10 Ağustos'ta 467 milletvekilinin oyuyla kabul edilen yasayla sürecin yasal çerçevesinin ortaya konulduğunu belirtti.

Yasanın hazırlanma sürecinin titizlikle yürütüldüğünü ifade eden Kurtulmuş, sürecin üç güvenceyle takip edileceğini belirterek şunları söyledi:

"Defalarca kontrol edilmiş, tartışılmış bütün milletimizin hassasiyetlerini gözeten bir metin ortaya çıkarılmıştır. 3 tane emniyet sibobu var. Bu yasanın yürürlüğe girebilmesi için örgütün bütün unsurlarıyla silahlarını bırakması ve kendisini feshettiğini ilan etmesi ve bunun devletin güvenlik birimleri tarafından tescili şartı konmuştur.

İkincisi ise, Milli Dayanışma ve Bütünleşmenin Koordinasyonu kurulunun tek tek dosyaları inceleyecek ve ilgili süreci detaylı şekilde kontrol edecektir.

Üçüncüsü ise bu sürecin nasıl geliştiğini takip ve kontrol etmek için TBMM'de bir komisyon kurulacaktır."

Kurtulmuş, sürecin dışarıdan herhangi bir gücün kontrolünde olmadığını vurgulayarak, kontrolün TBMM ve milletin iradesinde olduğunu belirtti.