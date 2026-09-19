Kurtulmuş'tan İsrail'e Terörsüz Türkiye mesajı: “Ham hayaller kurmayın, bölgeyi toparlayacağız”
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırşehir’deki STK buluşmasında İsrail’in saldırganlığına ve "Terörsüz Türkiye" sürecine dair kritik mesajlar verdi. İsrail’e "Ham hayaller peşinde koşmayın, bu bölgeyi biz toparlayacağız" diye seslenen Kurtulmuş, Meclis'te kabul edilen tarihi yasanın 3 temel güvenlik sübabı olduğunu belirterek, "Örgütün silah bırakıp feshedildiği tescillenmeden yasa yürürlüğe girmeyecek" dedi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırşehir'de katıldığı STK buluşmasında Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi. Sürecin yasal güvencelerini anlatan Kurtulmuş, İsrail'in bölgedeki saldırılarına da tepki göstererek, "İsrail boşuna ham hayaller peşinde koşmasın. Çok açık söylüyoruz; Türkiye olarak biz bu bölgeyi derleyip toparlayacağız ve yolumuza devam edeceğiz." dedi.
"TÜRKİYE'DE TERÖR GÜNDEME GELMEYECEK"
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırşehir'de katıldığı STK buluşmasında Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, Türkiye'nin terör gündeminden tamamen kurtulması gerektiğini belirterek, sürecin devlet projesi olarak yürütüldüğünü söyledi.
Kurtulmuş, "Onlar bölmek ve parçalamak istiyorsa biz de birleştirmek istiyoruz. İşte bunun ilk adımı olarak Terörsüz Türkiye meselesi, devlet projesi olarak gündeme gelmiş, Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, Sayın Devlet Bahçeli'nin ve diğer siyasi partilerin verdiği destekle bu noktaya gelmiştir. İnşallah bundan sonra sonuç alacağız. Ve Türkiye'de bundan sonra hiçbir toplantıda terör kelimesi bile gündeme gelmeyecek." ifadelerini kullandı.
"KİMSE AYRILIKÇI DİL İLE KONUŞMASIN"
Sürecin Türkiye'deki siyasi ve toplumsal dile de yansıması gerektiğini belirten Kurtulmuş, ayrımcı ve ayrılıkçı söylemlerden uzak durulması çağrısında bulundu.
Kurtulmuş, "Kimse ayrılıkçı dil ile konuşmasın. Herkesin söylediği söze dikkat etmesi gerekiyor." dedi.
Kurtulmuş ayrıca, "Bundan sonra Türkiye'de kimsenin ayrılıkçı bir şekilde konuşmasını istemiyoruz. Kimsenin de ayrımcı bir dil kullanmasını istemiyoruz." ifadelerini kullandı.
SÜRECİN YASAL GÜVENCELERİNİ ANLATTI
TBMM'de kurulan komisyonun çalışmalarına da değinen Kurtulmuş, 21 toplantının ardından hazırlanan raporun 50 milletvekilinden 47'sinin oyuyla kabul edildiğini söyledi. Kurtulmuş, 10 Ağustos'ta 467 milletvekilinin oyuyla kabul edilen yasayla sürecin yasal çerçevesinin ortaya konulduğunu belirtti.
Yasanın hazırlanma sürecinin titizlikle yürütüldüğünü ifade eden Kurtulmuş, sürecin üç güvenceyle takip edileceğini belirterek şunları söyledi:
"Defalarca kontrol edilmiş, tartışılmış bütün milletimizin hassasiyetlerini gözeten bir metin ortaya çıkarılmıştır. 3 tane emniyet sibobu var. Bu yasanın yürürlüğe girebilmesi için örgütün bütün unsurlarıyla silahlarını bırakması ve kendisini feshettiğini ilan etmesi ve bunun devletin güvenlik birimleri tarafından tescili şartı konmuştur.
İkincisi ise, Milli Dayanışma ve Bütünleşmenin Koordinasyonu kurulunun tek tek dosyaları inceleyecek ve ilgili süreci detaylı şekilde kontrol edecektir.
Üçüncüsü ise bu sürecin nasıl geliştiğini takip ve kontrol etmek için TBMM'de bir komisyon kurulacaktır."
Kurtulmuş, sürecin dışarıdan herhangi bir gücün kontrolünde olmadığını vurgulayarak, kontrolün TBMM ve milletin iradesinde olduğunu belirtti.
İSRAİL'E: "HAM HAYALLER PEŞİNDE KOŞMASIN"
Kurtulmuş konuşmasında İsrail'in bölgedeki saldırılarına da tepki gösterdi.
İsrail'in İran'ın yanı sıra Irak, Suriye, Lübnan, Yemen ve Katar'a yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini belirten Kurtulmuş, bölgedeki gelişmeler üzerinden İsrail'e mesaj verdi.
Kurtulmuş, "İsrail; İran'a saldırmıştır, Irak'a, Suriye'ye, Lübnan'a, Yemen'e, Katar'a saldırmıştır. İsrail'in temel hedefi bu bölgedeki halkların birbirine düşmesi ve kendi Arz-ı Mevud'unu gerçekleştirmesidir. İsrail boşuna ham hayaller peşinde koşmasın. Çok açık söylüyoruz; Türkiye olarak biz bu bölgeyi derleyip toparlayacağız ve yolumuza devam edeceğiz." dedi.
Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecini ise "kardeşlik, esenlik ve barış yolu" olarak nitelendirdi. "Bu yol kardeşlik yoludur, esenlik yoludur, barış yoludur, güçlü ve büyük Türkiye'nin yoludur. Çünkü bu coğrafyada artık Türkiye bütün yüklerinden kurtulmak, tam manasıyla güçlü bir ülke olarak yoluna devam etmek mecburiyetindedir." dedi.