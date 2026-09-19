MİT Daire Başkanı Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamı genişletilerek yeni bir operasyona imza atıldı. Dönemin cezaevi müdürü ve vardiya amirinin de aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli ölümün üzerindeki sır perdesini aralamak amacıyla İstanbul ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyonlar düzenledi.