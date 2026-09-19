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Kaşif Kozinoğlu dosyasında yeni gelişme: Dönemin cezaevi müdürü dahil 4 gözaltı!

MİT Daire Başkanı Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmesine ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada çok sıcak bir gelişme yaşandı. Dönemin cezaevi müdürü dahil 4 kişi gözaltına alındı.

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Kaşif Kozinoğlu dosyasında yeni gelişme: Dönemin cezaevi müdürü dahil 4 gözaltı!

MİT Daire Başkanı Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamı genişletilerek yeni bir operasyona imza atıldı. Dönemin cezaevi müdürü ve vardiya amirinin de aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli ölümün üzerindeki sır perdesini aralamak amacıyla İstanbul ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Kaşif Kozinoğlu dosyasında yeni gelişme: Dönemin cezaevi müdürü dahil 4 gözaltı!-2

İÇLERİNDE ESKİ GAZETECİ VE CEZAEVİ MÜDÜRÜ DE VAR

Jandarma ekiplerince belirlenen adreslerde gerçekleştirilen arama ve el koyma işlemlerinin ardından 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimlerin kimlikleri ve olay dönemindeki görevleri dikkat çekti:

  • Ömer Vatan (Dönemin Cezaevi Müdürü)
  • Kazım Beyke (Dönemin Vardiya Amiri)
  • Osman Arslan (Eski Gazeteci)
  • Süleyman Kaba (Ambulans Şoförü)
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