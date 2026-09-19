1 MİLYON LİRALIK ZİYNET EŞYASI İDDİASI

Dosyanın Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki araştırmasında Ayşegül Yaşar'ın kaybolduğu sırada üzerinde yaklaşık 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası bulunduğu yönündeki aile iddiası da gündeme geldi.

Ancak bu ziynet eşyalarının değeri ile daha sonra şüphelinin ifadesinde geçen altınların aynı olup olmadığına ilişkin kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor.

ŞÜPHELİ İÇİN YAKALAMA TALİMATI VERİLDİ

Soruşturma kapsamında T.K. hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan yakalama kararı verilmesi ve Kahramanmaraş'taki ikametinde arama yapılması yönünde talimat verildi.

Kahramanmaraş ve Osmaniye Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin ortak çalışması sonucu T.K., Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'ndeki ikametinde yakalandı.

Adreste yapılan aramada şüpheliye ait cep telefonu ele geçirildi.