Müge Anlı’da aranıyordu! Ayşegül Yaşar cinayetinde itiraf geldi!
Osmaniye’de evinden çıktıktan sonra izine rastlanamayan 54 yaşındaki Ayşegül Yaşar’dan günler sonra acı haber geldi. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında da gündeme gelen kayıp dosyasında düğüm çözüldü; Yaşar’ın cansız bedeni Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesindeki ormanlık alanda bulundu. Soruşturmanın odağındaki Tamer Kahveci’nin ise Yaşar’ı öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 26 Ağustos'ta evinden "Yürüyüşe çıkıyorum" diyerek ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 54 yaşındaki Ayşegül Yaşar'ın cansız bedeni Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde bulundu. Olayla ilgili yakalanan Tamer Kahveci'nin ifadesinde cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.
Ayşegül Yaşar'ın kaybolmasının ardından ailesinin başvurusu üzerine Düziçi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yaşar'ın kaybolması ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında da gündeme taşındı ve günler boyunca araştırıldı.
KAYBOLDUĞU GÜN TAMER KAHVECİ'NİN ARACINA BİNDİ
Programda aktarılan bilgilere göre Ayşegül Yaşar'ın kaybolduğu gün Kahramanmaraş'ta yaşayan 34 yaşındaki Tamer Kahveci ile görüştüğü ve ardından Kahveci'nin aracına bindiği tespit edildi.
İkilinin Osmaniye'den Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi yönüne doğru hareket ettiği belirtilirken güzergâhtaki zaman farkı da dikkat çekti.
Normal şartlarda yaklaşık 10 dakika sürmesi beklenen bir mesafede 1 ila 1,5 saatlik zaman farkı bulunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme getirildi.
CANLI YAYINDA ARACININ ARIZALANDIĞINI SÖYLEDİ
Ayşegül Yaşar ile sosyal medya üzerinden tanıştığı belirtilen Tamer Kahveci, daha önce Müge Anlı'nın canlı yayınına telefonla bağlanarak olay günü yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kahveci, aracının arızalandığını ve Yaşar'ın kendi isteğiyle taksi çağırarak yanından ayrıldığını öne sürdü.
Programda bu anlatımla ilgili çeşitli soru işaretleri gündeme gelirken Yaşar'ın ailesi de Kahveci'nin ellerinde ve kollarında çizikler bulunduğunu iddia etti. Kahveci ise söz konusu izlerin araç tamiri sırasında oluştuğunu savundu.
1 MİLYON LİRALIK ZİYNET EŞYASI İDDİASI
Dosyanın Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki araştırmasında Ayşegül Yaşar'ın kaybolduğu sırada üzerinde yaklaşık 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası bulunduğu yönündeki aile iddiası da gündeme geldi.
Ancak bu ziynet eşyalarının değeri ile daha sonra şüphelinin ifadesinde geçen altınların aynı olup olmadığına ilişkin kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor.
ŞÜPHELİ İÇİN YAKALAMA TALİMATI VERİLDİ
Soruşturma kapsamında T.K. hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan yakalama kararı verilmesi ve Kahramanmaraş'taki ikametinde arama yapılması yönünde talimat verildi.
Kahramanmaraş ve Osmaniye Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin ortak çalışması sonucu T.K., Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'ndeki ikametinde yakalandı.
Adreste yapılan aramada şüpheliye ait cep telefonu ele geçirildi.
CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
Yakalanmasının ardından ifadesi alınan Tamer Kahveci'nin Ayşegül Yaşar'ı öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.
Kahveci'nin ifadesinde Yaşar'ı Osmaniye'nin Düziçi ilçesi çıkışında aracının içerisinde boğarak öldürdüğünü söylediği belirtildi.
Şüphelinin daha sonra Yaşar'ın cansız bedenini Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesindeki Geben mevkisine götürerek toprağa gömdüğünü anlattığı öğrenildi.
ALTINLARI EVİNDE SAKLADIĞINI SÖYLEDİ
Tamer Kahveci'nin ifadesinde, Ayşegül Yaşar'dan aldığı altınları da kendi ikametinde sakladığını söylediği belirtildi.
Bu ifadenin ardından ekipler, Yaşar'ın cansız bedeninin bulunması için Andırın ilçesi Geben mevkisinde çalışma başlattı.
ELLERİ BAĞLI HALDE GÖMÜLÜ BULUNDU
Şüphelinin verdiği bilgiler doğrultusunda bölgede yapılan aramalarda Ayşegül Yaşar'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Yaşar'ın elleri bağlı halde toprağa gömülmüş olarak bulunduğu öğrenildi.
Ayşegül Yaşar'ın kesin ölüm nedeninin adli tıp incelemesinin ardından netleşmesi beklenirken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.