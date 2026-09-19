Türkşad Kunthan Uçuk.

"VİDEOYU ESKİ EŞİME GÖNDERDİM"

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/18547 sayılı soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade veren Uçuk, 7 Eylül 2026 tarihli kararnameyle Pınarhisar Cumhuriyet Savcılığından Bozova Cumhuriyet Savcılığına tayin edildiğini anlattı.

Uçuk, hakkında soruşturma başlatılmasına neden olan videoyu, eski eşi Kübra Tanış ile WhatsApp üzerinden yaşadığı bir tartışma sırasında çektiğini ve yalnızca eski eşine gönderdiğini söyledi.

Uçuk ifadesinde, videoyu herhangi bir kamuya açık sosyal medya hesabından yayımlamadığını savunarak, "Bu video sadece tarafım ile Kübra Tanış arasında gerçekleşen, sadece ikimizin yer aldığı konuşma içeriğinde paylaşılan bir videodur" dedi.

"ANLIK SİNİR VE ÖFKEYLE GÖNDERDİM"

Uçuk, eski eşinin kendisine yönelik ağır tahrik edici sözleri üzerine öfkelendiğini ileri sürerek videoyu anlık sinirle gönderdiğini söyledi. Videodaki sözlerin Cumhuriyet savcıları ve hâkimlere yönelik olmadığını savunan Uçuk, "Kesinlikle mensubu olduğum ve şerefle yapmakta olduğum Cumhuriyet savcılığı ve hâkimlerimize yönelik herhangi bir hakaret niyeti taşıyan bir video değildir" ifadelerini kullandı.

TELEFON İNCELEMESİ DOSYAYA GİRDİ

Savcılık tutanağında, videonun 30 Ekim 2025 tarihinde çekildiği bilgisine yer verildi. Dosyada yapılan incelemede, videonun eski eş Kübra Tanış'ın "suç duyurusunda bulunacağım" şeklindeki mesajı üzerine Uçuk tarafından çekildiği ve Tanış'a gönderildiği yönünde tespit bulunduğu belirtildi.

Uçuk'un telefonu üzerinde yapılan inceleme ile dosyaya sunulan WhatsApp ekran görüntülerinin de bu hususla uyumlu olduğu kayda geçirildi.