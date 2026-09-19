Altunç Kumova’dan 60 katlık yükseliş itirafı: “Anormallik sezdim”

Kumova, savcılığın şirket değerinin yaklaşık 15 milyar TL'den 1,3 trilyon TL'ye ulaşmasına ilişkin sorusuna, "Bahsetmiş olduğunuz rakam anormal bir rakamdır" yanıtını verdi. Kumova, buna rağmen herhangi bir sorgulama yapmadığını belirterek SPK denetimine güvendiğini anlattı.

Savcılıkta Destek Faktoring hisselerindeki olağanüstü yükseliş, Tera Yatırım ve fonların işlemleri ile şirket hisselerinin piyasa değerindeki dikkat çekici artış mercek altına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan ve tutuklanan Destek Holding'in patronu Altunç Kumova'nın savcılık sorgusunun ayrıntıları ortaya çıktı.

HALKA ARZDA TERA İLE ANLAŞTI

Yaklaşık 39 yıldır ticaretle uğraştığını ve Destek Holding'in yüzde 99 oranında büyük ortağı olduğunu söyleyen Kumova, holding bünyesinde banka, faktoring, aracı kurum, portföy yönetim şirketi ve kripto şirketinin bulunduğunu ifade etti.

Destek Faktoring'in Şubat 2025'te halka arzının onaylandığını anlatan Kumova, halka arz için ilk olarak Akbank ile anlaştıklarını ancak daha sonra bu iş birliğini sonlandırarak Tera Yatırım ile yüzde 2 standart komisyon üzerinden anlaşma yaptıklarını söyledi.

Şirketin yüzde 25'inin halka arz edildiğini belirten Kumova, halka arzın ardından yaptığı kontrolde yaklaşık yüzde 20'lik bölümün Tera Grubu şirketleri ve diğer nitelikli yatırımcılar, yaklaşık yüzde 5'lik bölümün ise bireysel yatırımcılar tarafından alındığını gördüğünü anlattı.

Kumova, Tera Grubuna neden bu ölçüde alım yaptığını sormadığını söyledi.