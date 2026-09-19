Samsung'un standart dışı televizyon skandalında yeni perde: Takvim 64 şikâyeti inceledi, bazı kanallar 1 aydır yok!
Samsung'un Türkiye'nin uydu yayın sistemine uyumsuz televizyonlar sattığı iddiası büyüyor. Uydu haberleşme uzmanı Polat Taş'ın bir canlı yayında başlattığı taramada Samsung marka televizyon tek bir kanal bile bulamadı. Takvim ayrıca şikâyet platformlarında biriken 64 başvuruyu tek tek inceledi. Menüsünde TKGS bile bulunmayan modeller, görüntüsü olup sesi gelmeyen kanallar, aradığı kanalı bulamayan izleyiciler… Aynı çanakta başka markalar sorunsuz çalışırken sorun yalnızca Samsung ekranlarında yaşanıyor.
Türkiye'ye ithal edilen her televizyonun, Türk izleyicisinin yayınlarını sorunsuz izleyebilmesini sağlaması beklenir. Ancak Samsung'un bazı modelleri bu en temel beklentiyi bile karşılayamıyor.
15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece Türksat 3A'daki tüm kanallar Türksat 4A ve Türksat 5B'ye taşındı. Bu geçişte neredeyse tüm kanalların frekansı değişti. Birçok marka sorunu birkaç gün içinde geride bıraktı. Samsung marka televizyon sahipleri için ise kâbus bir aydır sürüyor.
Samsung'un Türkiye'nin yayın düzenine uygun olmayan televizyonlar sattığı iddiası gündeme geldi.
Takvim, tüketici şikâyet platformu Şikâyetvar'da "Samsung Televizyon – TKGS" başlığı altında toplanan 64 şikâyeti tek tek inceledi.
Ortaya çıkan tablo, sorunun kullanıcı hatalarıyla açıklanamayacağını gösteriyor.
TÜRKİYE'YE UYUMSUZ TELEVİZYON MU SATILDI?
TKGS, yani Türksat Kanal Güncelleme Sistemi, Türkiye'deki uydu yayıncılığının dijital omurgası. Sistem, Türksat üzerinden yayın yapan kanalların frekans, sembol oranı ve sıralama bilgilerini uyumlu cihazlarda otomatik olarak güncelliyor. Türksat, birçok uydu alıcısı ve Smart TV üreticisinin ürünlerini TKGS ile uyumlu hale getirdiğini ve yeni ürünlerde uyum çalışmalarının sürdüğünü belirtiyor.
Bu sistem sektörde yıllardır standart kabul ediliyor. Son yıllarda üretilen televizyonların büyük bölümü TKGS uyumlu. Özellikle yeni nesil ve orta-üst segment cihazlarda sistem standart olarak yer alıyor. Peki Samsung'un bazı modelleri neden bu sistemden yoksun ya da sistemi çalıştıramıyor?
Samsung The Frame sahibi bir tüketici, ilk uydu kurulumunda televizyonda TKGS menüsünün de manuel tarama menüsünün de hiç bulunmadığını fark ettiğini yazdı. Yani Türkiye'de satılan bir televizyon, ülkenin kanal güncelleme sistemine hiç bağlanamıyor.
UZMAN TARAMAYI BAŞLATTI: 0 KANAL
İddiaların ne kadar ciddi olduğu, CNN Türk'e konuşan uydu haberleşme uzmanı Polat Taş'ın canlı testinde açıkça görüldü. Taş, frekans değişiminin üzerinden bir ay geçmesine rağmen Samsung televizyonlarda TKGS kaynaklı sorunların hâlâ yaşanabildiğini söyledi.
Uzman, Samsung marka bir televizyonda kanal taramasını kameraların önünde başlattı. Normal şartlarda tarama uzun sürer ve yüzlerce kanal listeye eklenir. Ancak Taş, bu cihazda taramanın beklenenden çok daha hızlı biteceğini önceden belirtti.
Öyle de oldu: Tarama birkaç saniyede tamamlandı, ekranda tek bir kanal yoktu. "Kanal taraması tamamlandı" ekranında TV, radyo ve veri başlıklarının hepsinde sonuç sıfırdı.
Taş'ın tespiti kısa ve netti:
"Samsung televizyonda sıfır kanal bulabildik."
Bu sonuç, şikâyet platformlarındaki başvurularla birebir örtüştü.
AYNI ÇANAK, AYNI KABLO… SORUN YALNIZCA SAMSUNG'DA
Şikâyetlerdeki en çarpıcı ortak nokta, aynı tesisata bağlı başka cihazların sorunsuz çalışması.
• Hiçbir Türk kanalı yok: Bir UE50AU7000 sahibi, televizyonunun TKGS listesi dahil hiçbir Türk kanalını bulamadığını anlattı. Aynı çanak ve kabloya bağlı farklı marka ve modellerde ise hiçbir sorun yok.
• Eskisi çalışıyor, yenisi çalışmıyor: 2026'da satın alınan bir QE75Q7F5 sahibi, aynı uydu hattındaki yaklaşık 10 yıllık başka bir televizyonda TKGS'nin sorunsuz çalıştığını yazdı. Basit bir uydu alıcısında da sorun yok.
• Önceden çalışan menü kilitlendi: Bir 55CU8000 sahibi, 16 Ağustos'tan bu yana TKGS güncellemesi denediğinde ekranda "Bu fonksiyon kullanılamıyor" uyarısı çıktığını belirtti. Oysa önceki güncellemelerde hiçbir sorun yaşamamış.
"GÖRÜNTÜ VAR, SES YOK"
Şikâyetlerin ezici çoğunluğu aynı cümleyle başlıyor.
• Kanal kanal kesinti: Bir QE65QN85D sahibi, TRT 1 ve TV8'de ses sorunsuz gelirken ATV, Kanal D, Star TV, CNN Türk ve NTV'de hiç ses alamadığını yazdı. Görüntü ise geliyor.
• Neredeyse tamamen sessiz: Bir UE75DU7100UXTK sahibi, son güncellemenin ardından kanalların yaklaşık yüzde doksanında sesin tamamen kaybolduğunu anlattı.
ATV'Yİ AÇAN BAŞKA KANALI GÖRÜYOR
Sorun yalnızca sesle sınırlı değil, kanal eşleşmeleri de altüst olmuş durumda. En az dört farklı model sahibi aynı şeyi anlatıyor: Kumandadan ATV'yi seçen izleyicinin ekranına başka bir kanal geliyor.
Bir 65QN90F sahibi, listede 2 numarada olması gereken ATV yerine Vav TV göründüğünü söyledi. Aynı kullanıcı, TRT kanalları dışında hiçbir kanaldan ses alamadığını da belirtti.
PAHALI VE YENİ MODELLER DE MAĞDUR
"Eski model" savunması da tabloyu açıklamaya yetmiyor.
• Yeni diye seçmişti: Üç-dört ay önce 65 inç QLED televizyon alan bir kullanıcı, bu modeli yüksek fiyatlı ve güncel olduğu için tercih ettiğini hatırlattı. Yayın değişikliklerini destekleyeceğini düşünmüş.
• İki aylık cihazda aynı dert: İki ay önce alınan 65 inç Q7F5 sahibi bir başka kullanıcı, TKGS güncellemesinin yapılamadığını yazdı. ATV'yi açtığında da başka kanal çıkıyor.
MÜŞTERİ HİZMETLERİ: BOT YANITI, TUTULMAYAN SÖZ, SERVİS ÜCRET
Destek hattına ulaşamamak yalnızca sıradan tüketicilerin sorunu değil. Canlı testi yapan uzman Polat Taş da sorunu yetkili servislere iletmeye çalıştıklarını söyledi. Herhangi bir geri dönüş alamamışlar.
Uydu haberleşme uzmanının bile muhatap bulamadığı destek hattı, tüketicilerin anlattıklarını doğruluyor:
• Tutulmayan söz: Bir QLED sahibi, müşteri hizmetlerini aradığında yarım saat içinde dönüş yapılacağının söylendiğini anlattı. Arayan olmadı.
• Bot yanıtları: Bir QE75Q70DATXTK sahibi, yalnızca otomatik bot cevapları aldığını belirtti.
• Servis ücreti: Bir başka tüketici, TKGS frekans hatası için ücretsiz servis talep etti. Kendisinden istenen 1.500 TL'lik ücrete itiraz ettiğini yazdı.
SAMSUNG'UN TEK ÖNERİSİ: FABRİKA AYARLARI
Şirketin destek sayfası, kurulum tamamlanmazsa ya da ses sorunu sürerse televizyonun fabrika ayarlarına döndürülmesini öneriyor. Ancak bu işlem menü ayarlarını ve eklenen hesapları siliyor, uygulama oturumlarını da kapatıyor.
Şikâyetlere bakılırsa yöntem pek çok cihazda işe yaramadı. Bir kullanıcı, yazılım güncellemesi ve fabrika ayarlarına dönme dahil her yolu denediğini yazdı; ses yine de geri gelmedi. TKGS menüsü hiç bulunmayan modeller için ise ortada ne bir açıklama ne de bir çözüm var.
PAZAR LİDERİ, ÖDÜLLÜ SERVİS… AMA ÇÖZÜM YOK
Tablonun en çarpıcı yanı şu:
• Pazar liderliği: Samsung, temmuzda yeni televizyon serisini tanıtırken kendini 20 yıldır küresel, 10 yıldır da Türkiye TV pazarının lideri olarak tanımladı.
• Bakanlık ödülü: Şirket, aralık ayında Ticaret Bakanlığı'nın Geleneksel Tüketici Ödülleri'nde "Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma" ödülünü yeniden aldı. Ödül, satış sonrası hizmetler için verildi.
• Bugünkü tablo: Aynı marka bugün, satış sonrası destek başlığında onlarca şikâyetle anılıyor.
CEVAP VERİLMESİ GEREKEN SORULAR
- • Türkiye'nin uydu yayın sistemiyle uyumsuz olduğu öne sürülen modeller hangi denetimden geçerek raflara ulaştı?
• Satış sırasında tüketiciye bu cihazlarda TKGS bulunmadığı açıkça bildirildi mi?
• Samsung, Türkiye'de sattığı tüm modeller için Türksat'ın TKGS uyumluluk sürecini tamamladı mı? Tamamlamadıysa hangi modeller dışarıda kaldı?
• Mağdur tüketicilere değişim, iade ya da kalıcı yazılım güncellemesi sunulacak mı?
• Servislerin talep ettiği ücretler iade edilecek mi?
• Yetkili kurumlar bu mağduriyetle ilgili bir inceleme başlatacak mı?
Liste, şikâyet platformundaki başvurulardan derlenmiştir.
SAMSUNG TV'DE KANAL YA DA SES YOKSA NE YAPMALI?
1. Manuel şebeke taraması yapın: Frekans 12380 MHz, polarizasyon Dikey (V), sembol oranı 27500, FEC 3/4 ya da frekans 12423 MHz, polarizasyon Yatay (H), sembol oranı 30000, FEC 3/4 değerlerini girin. Şebeke arama seçeneğini açık tutun.
2. Tesisatı kontrol edin: Hiç kanal gelmiyorsa uydu kablosu, LNB ve çanak anten bağlantılarını gözden geçirin.
3. Her şeyi kayıt altına alın:
- Model ve seri numarası
- Fatura
- "Ses yok" ya da "0 kanal" ekranının videosu
- Müşteri hizmetleri görüşme tarihleri
4. Ücret talebine dikkat edin: Garanti süresindeki cihazda ücret istenirse yazılı gerekçe talep edin.
TÜKETİCİ OLARAK HAKLARINIZ
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, ayıplı mal karşısında tüketiciye dört seçimlik hak tanıyor:
• Ücretsiz onarım
• Ayıpsız misliyle değişim
• Bedel indirimi
• Sözleşmeden dönme
Tüketici Hakem Heyeti'ne e-Devlet üzerinden (TÜBİS) başvurabilirsiniz.
SIKÇA SORULAN SORULAR
TKGS nedir? Türksat Kanal Güncelleme Sistemi, frekans değişikliklerini ve yeni kanalları uyumlu televizyon ve uydu alıcılarına otomatik olarak aktaran sistemdir.
Televizyonumda TKGS olup olmadığını nasıl anlarım? Menü ya da Ayarlar'dan Kanal, Yayın, Kurulum veya Uydu Ayarları bölümüne girin. Alt menülerde TKGS ibaresi varsa cihazınız sistemi destekliyor.
TKGS yoksa kanalları izleyemez miyim? İzleyebilirsiniz. Ancak her frekans değişikliğinde manuel şebeke taraması yapmanız gerekir.
Televizyonumu değiştirtebilir miyim? Sorun ayıplı mal kapsamında değerlendirilirse değişim dahil seçimlik haklarınızı kullanabilirsiniz.