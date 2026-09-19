15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece Türksat 3A'daki tüm kanallar Türksat 4A ve Türksat 5B'ye taşındı. Bu geçişte neredeyse tüm kanalların frekansı değişti. Birçok marka sorunu birkaç gün içinde geride bıraktı. Samsung marka televizyon sahipleri için ise kâbus bir aydır sürüyor. Samsung'un Türkiye'nin yayın düzenine uygun olmayan televizyonlar sattığı iddiası gündeme geldi.

Türkiye'ye ithal edilen her televizyonun, Türk izleyicisinin yayınlarını sorunsuz izleyebilmesini sağlaması beklenir. Ancak Samsung'un bazı modelleri bu en temel beklentiyi bile karşılayamıyor.

Samsung'un Türkiye'ye standart dışı televizyon satıp satmadığı tartışılıyor. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

TÜRKİYE'YE UYUMSUZ TELEVİZYON MU SATILDI?

TKGS, yani Türksat Kanal Güncelleme Sistemi, Türkiye'deki uydu yayıncılığının dijital omurgası. Sistem, Türksat üzerinden yayın yapan kanalların frekans, sembol oranı ve sıralama bilgilerini uyumlu cihazlarda otomatik olarak güncelliyor. Türksat, birçok uydu alıcısı ve Smart TV üreticisinin ürünlerini TKGS ile uyumlu hale getirdiğini ve yeni ürünlerde uyum çalışmalarının sürdüğünü belirtiyor.

Bu sistem sektörde yıllardır standart kabul ediliyor. Son yıllarda üretilen televizyonların büyük bölümü TKGS uyumlu. Özellikle yeni nesil ve orta-üst segment cihazlarda sistem standart olarak yer alıyor. Peki Samsung'un bazı modelleri neden bu sistemden yoksun ya da sistemi çalıştıramıyor?

Samsung The Frame sahibi bir tüketici, ilk uydu kurulumunda televizyonda TKGS menüsünün de manuel tarama menüsünün de hiç bulunmadığını fark ettiğini yazdı. Yani Türkiye'de satılan bir televizyon, ülkenin kanal güncelleme sistemine hiç bağlanamıyor.

UZMAN TARAMAYI BAŞLATTI: 0 KANAL

İddiaların ne kadar ciddi olduğu, CNN Türk'e konuşan uydu haberleşme uzmanı Polat Taş'ın canlı testinde açıkça görüldü. Taş, frekans değişiminin üzerinden bir ay geçmesine rağmen Samsung televizyonlarda TKGS kaynaklı sorunların hâlâ yaşanabildiğini söyledi.

Uzman, Samsung marka bir televizyonda kanal taramasını kameraların önünde başlattı. Normal şartlarda tarama uzun sürer ve yüzlerce kanal listeye eklenir. Ancak Taş, bu cihazda taramanın beklenenden çok daha hızlı biteceğini önceden belirtti.

Öyle de oldu: Tarama birkaç saniyede tamamlandı, ekranda tek bir kanal yoktu. "Kanal taraması tamamlandı" ekranında TV, radyo ve veri başlıklarının hepsinde sonuç sıfırdı.

Taş'ın tespiti kısa ve netti:

"Samsung televizyonda sıfır kanal bulabildik."

Bu sonuç, şikâyet platformlarındaki başvurularla birebir örtüştü.